Valverde: «Presionan a Calvo para llamar a un paro cívico que no tiene sentido»

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde en la red.- Tumultos, gritos y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo de rehén. ¿A quién beneficia? Presionan a Calvo para llamar a un paro cívico que no tiene sentido. Esto no es asunto del masismo.

Es entre ellos, cuidado. Lo de ayer fue grave como para «dejarlo así». Alguien quiere o quedarse con el poder cívico o destruirlo. ¿Si no es para mí, para nadie? NO parece haber terminado ahí. No le hagan daño a una institución cívica que debiera ser respetada.