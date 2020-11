Varios clubes no están en la legalidad, según comité electoral

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) considera que los clubes que renovaron sus directorios después de junio de 2017, cuando se aprobó el nuevo estatuto, no están enmarcados en la legalidad, ya que nunca comunicaron de sus actividades electorales a esta comisión.

El presidente de esta comisión, Limbert Cardozo, explicó que el estatuto de 2017, artículo 62, y el código electoral le otorga atribuciones para llevar un registro de los presidentes de clubes y de las asociaciones que son miembros de la FBF.

¿Estos clubes son ilegales? “Por las atribuciones que nos da el estatuto y el código electoral, desde luego que sí, porque no conocemos de la actualidad de su directorio. La comisión electoral debe avalar si la elección en clubes y asociaciones estuvo en lo legal o si corresponde, no porque yo quiera, sino porque tengo esas atribuciones”, subrayó Cardozo. Como las entidades no terminaron de adecuar sus estatutos, al igual que varias asociaciones, “prorrogaron sus mandatos” en asambleas en las que recibieron la confianza de sus socios, pero estos actos no fueron comunicados al comité electoral.

Por ejemplo, en una asamblea conformada por 200 socios, se ratificó a Gróver Vargas como presidente del club Wilstermann, en junio de 2018. Otro caso es el de The Strongest, cuyo expresidente César Salinas (+), fue elegido titular de la FBF en abril de 2018, su vicepresidente Henry Salinas tomó el mando del club; pero cuando éste se apartó, una asamblea extraordinaria, en julio de 2019, aclamó a Inés Quispe como titular.

En cambio, en otras instituciones como Oriente Petrolero y Bolívar existieron elecciones. En julio de 2019, Ronald Raldes tomó el mando de la entidad refinera y Marcelo Claure lo hizo el 31 de enero de este año. En el caso del titular de la Academia aún no juró y los celestes se mueven legalmente con un titular interino (Alejandro Montaño).

“A nosotros nadie nos hizo conocer las elecciones en ningún club de la División Profesional pese a que somos los llamados a supervisar y llevar un registro de las elecciones de los presidentes. Esta situación me extraña, pero por los medios se escucha que son legales y que hay ilegales, pero la verdad es que nosotros no tenemos ningún registro de elecciones”, reiteró Cardozo.

Un caso especial es el de San José, cuyo tribunal de honor pidió la renuncia de Cardozo, pero luego de dos días le pidió al propio abogado que supervise las elecciones en su club. “Es contradictorio esta posición de San José, pero nosotros actuaremos en base a los pedidos oficiales que lleguen por conducto regular”.

Elecciones en asociaciones

Cardozo explicó que los primeros comicios electorales que contarán con su aval serán los que se realicen el 3 de diciembre en la Asociación de Fútbol de Tarija, posteriormente Cochabamba y luego Santa Cruz serán controladas y avaladas por esta comisión.

Al abogado se le consultó qué pasará con la Asociación de Fútbol de La paz (AFLP), que perdió un amparo constitucional que le obliga a convocar a elecciones, pero con su estatuto antiguo (2013), donde no figura la comisión electoral de la FBF como supervisora.

El jurista argumentó que, “habría que ver ese tema, escuche por los medios y me parece ilógico la decisión que se tomó porque ya está en vigencia el estatuto 2017 y su código electoral yo pienso que se analizará el tema una vez que nos llegue la situación de la AFLP”, finalizó.

Se calcula que en el primer trimestre de 2021, las nueve asociaciones tengan nuevos directorios y se pongan a derecho.