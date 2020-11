Vocero del MAS denuncia atentado con dinamita en contra de Luis Arce

Si bien no hay reporte de heridos, Michel lamentó que las autoridades a cargo de la seguridad del país no se pronuncien al respecto y no brinden la seguridad necesaria

Fuente: Página Siete El vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sebastián Michel, denunció que, la noche de este jueves, un grupo de personas atentó en contra del presidente electo Luis Arce Catacora detonando un cachorro de dinamita en la casa de campaña de este partido político cuando se llevaba a cabo una reunión, según una nota de prensa del partido político.



“Hace pocos minutos hemos sido víctimas de un atentado de un grupo que ha dejado un cachorro de dinamita en la casa de campaña donde estaba reunido nuestro propio Presidente electo Luis Arce. Estamos con mucha preocupación de lo que está pasando”, manifestó el representante en entrevista con Televisión Universitaria y Red Uno. Si bien no hay reporte de heridos, Michel lamentó que las autoridades a cargo de la seguridad del país no se pronuncien al respecto y no brinden la seguridad necesaria y más aún a una autoridad que fue electa por la mayoría del pueblo boliviano. “No hemos visto ninguna declaración sobre el tema del ministro de Gobierno Arturo Murillo, entonces sentimos que estamos a merced de nosotros mismos, desprotegidos totalmente y nadie nos da la garantía necesaria para la seguridad de nuestra autoridad”, complementó. La Policía llegó al lugar y está en investigación la identificación del o los autores que hicieron su paso por la casa de campaña en un mitin de protesta. El hecho ocurrió en la zona de Sopocachi. En entrevista con la red Uno, Michel precisó que no hubo daños físicos en el presidente Arce Catacora y reveló que éste aún no cuenta con un equipo de seguridad de la Policía o de las Fuerzas Armadas. En las instalaciones se encontraban personas a cargo del monitoreo de información y de la comisión que trabaja en el acto de posesión. Michel también descartó que el MAS arme milicias en el país como demandó un dirigente del Pacto de Unidad, organización que aglutina a los sectores sociales del partido oficialista. Dijo que el gobierno de Luis Arce no permitirá ningún grupo armado irregular en Bolivia y no se permitirá el uso de armas.