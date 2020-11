Warnes afronta una crisis política por el control de la Alcaldia

Fuente: paginasiete.bo

El municipio cruceño de Warnes continúa afrontando una crisis política debido al control de su Alcaldía, que se encuentra sin titular hace más de dos semanas. Este martes se suspendió la sesión del Concejo en la que se debía elegir a la nueva autoridad. El hecho provocó molestia y enfrentamientos entre personas que apoyan a Vanesa Uriona y a Benigno Choque, ambos concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se disputan el cargo.

La sesión del Concejo debía empezar a las 14:00, pero a las 14:30 ya se había anunciado su suspensión. Los concejales se quedaron al interior del edificio municipal por temor a ser agredidos por los simpatizantes que se encentraban realizando una vigilia. Las autoridades salieron de las oficinas a las 18:00 y con escolta policial, según el reporte de la red Unitel.

“Ustedes se aplazaron porque faltaron el respeto a Warnes. No hay continuidad de las obras, no hay hospitales, medicamentos, no hay nada”, reclamó a los concejales la presidenta de la Federación de Juntas Vecinales, Rosario Ortiz.

Por su parte, el vicepresidente del Concejo Municipal de Warnes, Aldo Capobianco, el problema para designar al nuevo alcalde del municipio es por un tema jurídico.

“Nosotros tenemos que esperar la decisión del Ministerio de la Presidencia porque entiendo que hay una disputa jurídica entre poderes. Entonces es un tema legal que se resuelve ya a nivel nacional”, informó Capobianco a los medios de comunicación.