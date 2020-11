WhatsApp prepara la llegada del ‘modo vacaciones’: así es esta simple función cada vez más necesaria con el teletrabajo

WhatsApp lleva desde el año pasado trabajando en un ‘modo vacaciones‘ que aún no ha visto la luz. Tras más de un año de silencio por parte de WhatsApp, WaBetaInfo volvió a contar que el código de la aplicación de mensajería volvía a contemplar la función, y ahora ha traído novedades al respecto.

Pero, ¿qué es exactamente el ‘modo vacaciones’ que prepara WhatsApp? Se trata de una función que, más allá de lo que pueda indicar su nombre, lo que hace es impedir que los chats archivados se desactiven automáticamente cuando recibamos mensajes de un contacto o grupo que hayamos ocultado con dicha función.

Una función relevante en la actual situación de la pandemia del COVID-19

La pandemia del COVID-19 ha forzado más que ninguna otra causa el crecimiento del teletrabajo. Y uno de los problemas que hay alrededor de esta creciente realidad es que las personas que trabajan en remoto están experimentando mayores problemas para desconectar, hecho que ha llevado al Gobierno a que la nueva Ley del Teletrabajo garantice el derecho a la desconexión digital.

Aunque no sea el culpable, WhatsApp es una de las herramientas a través de las cuales esa desconexión digital puede no cumplirse. Con el ‘modo vacaciones’, y aunque se realice de forma rudimentaria porque sea algo que no se pueda automatizar, podremos incluir a nuestros jefes en los chats archivados, compañeros y clientes del trabajo para que sus mensajes no nos molesten fuera del horario de trabajo.

En las capturas a las que ha tenido acceso WaBetaInfo, se aprecia que WhatsApp indica «Mueve chats que quieres tener silenciados aquí». «Chats con nuevos mensajes no volverán a la lista principal de chats».

La función se agradecerá mucho cuando llegue, pero tanto en sistemas operativos de escritorio como en móvil vendría bien que Apple, Google y Microsoft implementaran sus propios ‘modo vacaciones’ o ‘modo fuera del trabajo’, de forma que pudiéramos elegir que a partir de cierta hora, no se recibieran notificaciones de ciertas aplicaciones, o incluso de ciertas personas.