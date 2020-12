Yapacaní, Warnes, San Carlos, Portachuelo y Montero cerrarán la carretera desde la mañana del martes

Vuelven los bloqueos. Yapacaní, Warnes, San Carlos, Portachuelo y Montero tendrán la carretera cerrada desde este martes 1 de diciembre, a las 6:00. Así lo anunciaron los transportistas, que piden la refacción de la ruta que une a Santa Cruz con el occidente del país. No se descarta que la medida llegue hasta el Puente de la Amistad en el norte del departamento.

La drástica acción fue anunciada la semana pasada después de que la reunión entre los representantes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el sector transportista no llegara a buen puerto. Ahora, los transportistas dijeron que no detendrán la protesta hasta que sean atendidos por el Gobierno central.

“Estamos cansados del mal estado de la carretera y de varios convenios que no se cumplen. Tenemos compañeros en hospitales recuperándose de accidentes”, dijo Max Barrientos, que es el secretario general del Sindicato de Transportistas 10 de febrero. “Hemos coordinado y estarán bloqueando los compañeros de trufis de Montero, Portachuelo, San Carlos y en el puente del río Piraí”, detalló Saúl López, otro protestante.

Según los dirigentes, la carretera ha cumplido su ciclo de vida útil y hace seis meses le pidieron a la ABC que arregle los tramos más conflictivos. Sin embargo, no fueron atendidos. “El trabajo que han hecho no sirve, porque han echado el relleno y encima el alquitrán. No se hizo el compactado y eso es peor, porque con el tiempo causará baches más grandes”, manifestaron los dirigentes. Y todos se mostraron molestos.

El sector de transporte de Yapacaní tiene unos 10.000 afiliados distribuidos en 19 instituciones.