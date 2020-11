Youtube no hará su recopilación de 2020 y Estados Unidos no prohibirá Tik Tok

Dos breves pero interesantes noticias para este viernes, ambas relacionadas con el mundo del vídeo online.

Por un lado tenemos a Google y su Youtube: han decidido no hacer el Reweind 2020, el vídeo con «los mejores momentos de 2020», ya que seguramente no han encontrado muchas buenas noticias para celebrar nada.

Lo han publicado en Twitter, donde dicen, exactamente:

Sobre Rewind este año. pic.twitter.com/7ZnQy2U2NH — YouTube en Español (@YouTubeEspanol) November 12, 2020

Los vídeos Reweind de Youtube son muy vistos, pero también muy odiados. Los usuarios se quejan de que siempre dan más visibilidad a los que más dinero generan, en lugar de a los que crean contenido más interesante. De hecho suelen divulgar los vídeos musicales como los más vistos, pero si los publicamos en una web, nos envían una alerta diciendo que es contenido muy sexual para publicarlo en Internet. Cosas de Youtube.

Por otro lado, TikTok y Estados Unidos siguen jugando al tira y afloja en una historia que ya cansa.

Después de una compra por parte de Microsoft y Oracle que estaba prácticamente garantizada, de momento el Gobierno de los Estados Unidos no prohibirá TikTok, por lo que todo queda igual que como estaba hace varios meses.

Indican en The Wall Street Journal que el Departamento de Comercio de EE.UU. no hará cumplir la orden que obligaba a TikTok a parar sus operaciones en Estados Unidos por causa de una orden judicial de octubre. Según el juez, el Departamento de Comercio no puede ejecutar la orden actual de prohibir TikTok, plataforma que dicho juez defiende como contenido cultural protegido por la ley, igual que las películas o las fotografías.

De esta forma, la fecha límite del 12 de noviembre vuelve a cancelarse, hasta nuevo aviso.