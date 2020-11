Yucra reaparece y dice que policías le obligaron a inculpar a Evo

Fuente: Página Siete

El dirigente cocalero Faustino Yucra negó hoy las acusaciones por las que fue inculpado en noviembre del año pasado, sobre cercar las ciudades por orden de Evo Morales. Anunció que denunciará a algunos policías que le habrían obligado a inculpar al expresidente.

Sobre los audios difundidos en redes sociales, en las que supuestamente se escucha a Yucra sosteniendo una conversación con Morales -en torno a cercar las ciudades y no dejar ingresar alimentos- el dirigente rechazó todas esas denuncias y aseguró que fueron un montaje. “Me han hecho un remontaje, en Argentina y Colombia ha salido negativo y Perú salió supuestamente. Nunca va a salir positivo ese audio”, aseguró en plaza Murillo.

En su versión, Yucra contó que obligaron a su hijo a hablar y aseguró que lo aprehendieron en su casa, “cuatro noches lo han torturado. Le han hecho hablar a la fuerza, a él le han hecho hablar así”, indicó

El dirigente cocalero, que fue detenido en abril de este año por un caso de narcotráfico en Santa Cruz -y al ser trasladado a La Paz se ejecutó una orden de aprehensión por sedición y terrorismo-, anunció que iniciará una demanda.

“Con todos los que estamos afectados, voy a encabezar yo esta demanda y queremos ver a todos (al igual) como nos han metido a nosotros, así queremos verlos”, declaró. Acotó que dará nombres y apellidos de los que lo presionaron.

Declaró también que intentaron obligarlo a declarar contra Morales. “Nosotros no somos delincuentes para que nos aprendan así, para que me ofrezcan plata. No he declarado. Me querían hacer declarar”, dijo.

Anunció que pedirá una reunión con el presidente, Luis Arce y que aún no pudo encontrarse con Morales, desde el arribo de éste último a Bolivia.