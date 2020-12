«A Oriente le falta mística dirigencial y deportiva»

Fuente: paginasiete.bo

El Deber / Santa Cruz

Oriente Petrolero perdió el domingo ante Guabirá y sumó 10 partidos consecutivos sin ganar. Todo un récord desde que el equipo refinero compite en la División Profesional -antes se llamaba Liga- y para colmo de males ocupa el penúltimo puesto en la tabla de posiciones del torneo Apertura.

Esta mala racha supera los nueve partidos sin festejar una victoria entre 1991 (dos partidos) y 1992 (siete). O los ocho encuentros sin ganar en 1995, cinco en un torneo y tres en el otro.

Esta situación no pasó inadvertida para Miguel Antelo, expresidente, quien aclaró que siempre quiere mantenerse al margen de comentarios sobre su club, porque considera que todos los directorios deben llevar adelante su gestión con sus errores y sus virtudes. “Hay que comenzar indicando que esta gestión de Ronald Raldes (presidente de Oriente) nace con una elección con grupos de hinchas de distintos espacios que ocupan en el estadio, quienes buscaron un directorio y vieron una cabeza visible que fue Raldes, por muchos motivos. Varios del directorio se conocieron en la posesión y esa fue una primera falla y el resultado es que a los pocos meses hubo varias renuncias por que no se entendieron. Un directorio puede tener divergencias, pero tiene que planificar y organizar todo lo que es el club y la parte deportiva”, dijo Antelo.

“No quiero herir susceptibilidades, pero a Oriente le está faltando la mística ganadora dirigencial y deportiva, esa mística que siempre ha tenido Oriente”, añadió el exdirigente.

Si bien no hay descenso, la preocupación por lo que pueda pasar en 2021 también es motivo de análisis de José Ernesto Álvarez, también expresidente . “No se puede desconocer una regla económico-deportiva a la hora de encarar un campeonato, porque Oriente tiene que buscar el título y no quedarse sin Copa. Es complejo el momento al que hemos llegado y el que puede venir si no clasificamos a una Copa”, agregó.