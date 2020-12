A un paso del rebrote, Gobierno inicia coordinación y alista plan

Médicos exigen la preparación de los hospitales, la asignación de ítems y la entrega de equipos. Piden el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Verónica Zapana S. / La Paz

Más de un mes después de haber asumido el poder y con la segunda ola del coronavirus en puertas, el Gobierno inicia la coordinación con los servicios departamentales de salud (Sedes) y alista un plan estratégico -que según las autoridades del Ministerio de Salud será presentado el martes-.

Los médicos pidieron la preparación de los hospitales, la designación de los ítems y la dotación de equipos de protección personal (EPP).

“Desde hace tres días, aproximadamente, se está viendo una escalada importante en el número de casos en Santa Cruz, lo que podría ser el inicio de una segunda ola de la Covid-19”, dijo el jefe de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud, René Barrientos, ayer en Santa Cruz, donde se reunió con diferentes sectores del área para coordinar y consensuar el plan estratégico para afrontar la segunda ola de la enfermedad.

Este plan tiene nueve pilares estratégicos, dijo a Página Siete Barrientos. Según la autoridad, entre los ejes están la conformación de un equipo de alerta temprana de contención y respuesta de incidentes, los servicios de los primeros niveles de atención con base en pruebas antigénicas, la promoción y la prevención, además de la respuesta en hospitales de segundo y tercer nivel, también la aplicación de la vacuna.

Barrientos explicó que “la respuesta será a través de una atención integral”, pero indicó que ese plan se afinará en las reuniones que se realizarán con las autoridades departamentales y municipales.

Además, la semana pasada, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario Salud, Álvaro Terrazas, anunció que este plan también implicará el fortalecimiento de la red de laboratorios, la vigilancia comunitaria y la percepción de riesgo.

Ayer, el Gobierno comenzó los encuentros con las autoridades locales de Santa Cruz. Se tiene previsto y se prevé que en los siguientes días se organicen más reuniones con los representantes de los otros departamentos. “(Es) con el fin de nutrir más el plan”, explicó María René Castro, viceministra de Salud y Medicina Tradicional.

Castro explicó que estas reuniones se realizan para evitar que este plan se convierta en una imposición. “Queremos consensuar y no sacar un documento de forma unilateral”, precisó.

En la capital cruceña, Pozo enfatizó que el Gobierno nacional estableció este plan de acción para la protección de la población. “En el primer mes de Gobierno hemos trabajado intensamente en la prevención y en la curación de la enfermedad”, aseguró la autoridad.

Según Pozo, existe una planificación ordenada para combatir el coronavirus y que en la primera ola del virus era desconocida. Sin embargo, a estas alturas del año se la conoce mejor, por esa razón se trabaja en estrategias que permitan combatir y controlar la pandemia.

Castro explicó que este plan será presentado el martes a todos los Sedes y a partir de los encuentros, la estrategia será implementada.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, explicó que en el encuentro que se tuvo con el Gobierno nacional para tratar ese tema se habló también sobre los recursos económicos para sostener el plan de contención.

“Se tomará en cuenta todo el sistema nacional de salud y la disminución de la evolución de cuadros graves”, sostuvo el representante del sector.

El jefe de la unidad de epidemiología del Hospital del Tórax de La Paz, José Zambrana, expresó que es importante alistar los centros de salud para atender los casos de la Covid-19. “Hay que preparar nuevamente a los hospitales y a los médicos. Hay que proporcionar los implementos de bioseguridad”, sostuvo.

Zambrana explicó que no hay que olvidar que la primera línea no serán los hospitales de primer nivel, sino los de tercer nivel. “La gente siempre acude al tercer nivel antes que al primero. Por eso es muy importante evitar la saturación de los establecimientos de salud, luego bajar en cascada al segundo y primer nivel. Estamos a tiempo”, sostuvo.

Tanto los médicos como las autoridades indicaron que la mejor forma para evitar la existencia de un repunte de casos de la Covid es con la implementación de las medidas de bioseguridad.

“Si la población no toma en cuenta las tres medidas estándar que se han repetido de forma constante y no asume la responsabilidad en el uso de la mascarilla correctamente cubriéndose la nariz y la boca, si no tiene las medidas sanitarias de lavarse las manos por 20 segundos las veces que pueda y si no mantiene un distanciamiento de 1,5, la probabilidad de contagiarse la enfermedad es alta”, dijo Barrientos.

Pero si la gente asume todas esas medidas de prevención, se tendrá un umbral de seguridad de un 95% para no infectarse. “En otras palabras, el autocuidado de la salud está en la persona para no llevar a la familia el virus y luego convertirse en una pandemia comunitaria”, dijo.

Barrientos insistió que las medidas de seguridad son muy importantes para evitar la propagación del virus. Aseguró si que la gente se empodera con los cuidados de prevención, los casos serán reducidos, pero si no “por más plan que haya, ese plan no solucionará el problema”. “Debe haber una respuesta de la población”, sostuvo.

La Alcaldía y el Sedes deciden hacer simulacros de atención

Después de sostener una reunión, la Alcaldía de La Paz y el Sedes decidieron ayer hacer simulacros para la atención de pacientes con síntomas leves, moderados y graves de coronavirus en los centros de salud, hospitales municipales de segundo nivel y nosocomios de tercer nivel ante un posible rebrote. Salud “(…) De tal manera que, a diferencia de lo que ha ocurrido a inicios de este año, todos los centros de salud y todos los centros hospitalarios estén preparados”, dijo el alcalde Luis Revilla. La autoridad edil aseguró que en un posible periodo del rebrote del coronavirus no se debe cargar la responsabilidad de la salud a los hospitales municipales.

“(…) De tal manera que, a diferencia de lo que ha ocurrido a inicios de este año, todos los centros de salud y todos los centros hospitalarios estén preparados”, dijo el alcalde Luis Revilla. La autoridad edil aseguró que en un posible periodo del rebrote del coronavirus no se debe cargar la responsabilidad de la salud a los hospitales municipales. Plan Según el alcalde, el COED analizará el lunes el informe completo del estado de la pandemia para definir nuevas medidas preventivas, también la autorización a flexibilizar horarios estará en suspenso en tanto no se conozca el reporte de los especialistas. Dijo que los hospitales La Portada y Cotahuma también cumplen la función como centros de aislamiento para pacientes leves. Ante un posible rebrote del virus, las autoridades decidirán habilitar otros espacios similares.

Evaluación en La Paz

El alcalde Luis Revilla alertó este viernes que incumplir con las medidas de bioseguridad y sanitarias podría afectar de manera negativa en la economía del municipio por las restricciones duras que se aplicarían ante un rebrote de la Covid-19 y por eso recomienda a la ciudadanía usar barbijos, lavarse las manos y evitar aglomeraciones. La Paz “Es un descuido que puede costarnos la economía de la ciudad y volver a paralizar el conjunto de las actividades, por eso recomiendo, por favor, a la población volver a utilizar barbijo en todo momento, evitar los lugares cerrados, mantener el distanciamiento social y, por supuesto, utilizar alcohol y lavarse las manos de manera permanente”, dijo.

