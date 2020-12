Abel Mamani se anticipa a todos con su plan de trabajo

El exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Abel Mamani Marca, se anticipa a todos y presenta su plan de trabajo destinado a resolver los problemas urbanos de la urbe alteña.

Fuente: Alteño

“Conocemos los problemas de nuestra ciudad, porque vivimos en nuestra querida ciudad de El Alto, ahora venimos a presentarles nuestras propuestas y un plan de soluciones inmediatas”, declaró Mamani que figura en la lista de precandidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para El Alto.

Mamani se reunió ayer con los dirigentes de juntas vecinales a quienes inicialmente los escuchó y luego presentó un abanico de presupuestas inspirados en las exigencias de los dirigentes de las organizaciones.

“El Alto ciudad Metropolitana” es el título de su programa de Gobierno que fue elaborado en base a la sugerencia de las juntas vecinales y está enfocado a resolver los problemas que van complicando la situación de esta urbe.

“Estamos planteado una ciudad segura, saludable, inteligente y productiva”, dijo el político a tiempo de comentar que su programa está compuesto por cinco pilares básicos comenzando por Gestión social para una familia con salud; educación inteligente para vivir bien; El Alto protegido y seguro, con participación ciudadana; planificación y ordenamiento urbano de la ciudad; Infraestructura estratégica para una ciudad moderna y metropolitana; Desarrollo económico y productivo, que promueva una ciudad industrial, tecnológica y productiva.

Los vecinos que se reunieron con Mamani comentaron que hasta ahora ninguno de los precandidatos presentó un programa serio y no descartaron reuniones en las juntas vecinales para apostar por el programa de Abel Mamani.

“Personalmente he decidido poner mi futuro político en manos del pueblo, porque si el pueblo apuesta por mi yo no me hago ningún problema”, dijo Mamani.

Campaña

Por otro lado, confirmó su precandidatura a alcaldía de El Alto por el instrumento político al que pertenece, el Movimiento al Socialismo (MAS). “Creemos que por responsabilidad con los vecinos, con los ciudadanos tenemos que fijar una posición, es así que vamos a hacer caso a la propuesta de los diferentes sectores para, de manera orgánica, de manera formal, presentarnos como una posibilidad para una candidatura a la ciudad de El Alto con el Movimiento al Socialismo”, explicó Mamani tras un acto de presentación en dicha urbe.

En el acto de su presentación como precandidato Mamani mostró videos de algunas de los actuales problemas de esta urbe.

A diferencia del resto de los candidatos, Abel Mamani, avanza de manera silenciosa contrayendo acuerdos con las organizaciones de base de El Alto y también se sabe que es uno de los único que tienen llegada directa a la cúpula del MAS donde se definirá al próximo candidato a Alcalde de la urbe alteña y Mamani está entre los precandidatos.