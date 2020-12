Accidente fatal deja casi una decena de fallecidos en la Diagonal Jaime Mendoza

Uno de los heridos es hospitalizado en el Santa Bárbara de Sucre, tras llegar en una ambulancia. WILLIAM ZOLÁ/CORREO DEL SUR

El accidente que se registró este martes en la ruta entre Ravelo y Ocurí dejó al menos ocho fallecidos y 21 heridos, según un reporte preliminar de la Policía.

Tres de los heridos del lamentable hecho llegaron la mañana de este martes al hospital Santa Bárbara.

El comandante departamental de la Policía en Potosí, coronel Juan Carlos Alarcón, informó a El Potosí que el número total de fallecidos y heridos todavía no se conoce con exactitud, pero señaló que el total de muertos podría llegar a la decena.

El accidente se registró en la madrugada, antes de las 5:30, según el director departamental de Bomberos, Efraín Pérez.

“En el lugar, lamentablemente, hay personas fallecidas (…). Las causas del hecho de tránsito desconocemos”, dijo el jefe policial al llegar al hospital Santa Bárbara con tres de los heridos.

Pérez agregó que el bus, de la empresa San José, se embarrancó entre 20 y 30 metros. Venía de Oruro, con destino a Sucre.

Una de las testigos que llegó al lugar, la esposa de uno de los heridos, contó que su esposo, que logró saltar de una de las ventanas, le dijo que el bus pinchó aparentemente una de sus llantas en Macha y que, tras una supuesta discusión entre el chofer y su ayudante, el vehículo no giró en una curva, lo que hizo que terminara en un barranco.

“Parece que estaban tomando. ‘Algo así he notado’, me dice él. Se ha pasado esa curva. ‘Después de no me acuerdo’, me ha dicho”, contó la testigo, que viajó hasta el lugar del accidente para auxiliar a su esposo.

“Había hartas personas fallecidas. Seis he visto en el piso. La flota estaba tiras”, agregó.