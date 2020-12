Acuerdan dotar medicamentos a centros de salud y hospitales de Santa Cruz

PREVISIONES . Ante la posibilidad de un rebrote de casos de covid-19, los laboratorios que distribuyen medicamentos venderán a precio de Mercado a la Alcaldía, bajo licitación. Los medicamentos llegan a la ciudadanía de forma completamente gratuita.

Fuente: El Mundo

Así como el viernes se construyó el gran compromiso con los sectores económicos y sociales de Santa Cruz de la Sierra para respetar las medidas de bioseguridad para frenar el posible rebrote del coronavirus, el sábado el Gobierno Municipal dio otro importante paso al sellar otro acuerdo, esta vez con los laboratorios y las distribuidoras de medicinas y de insumos de salud, para proveer, acopiar y tener estos productos en las farmacias de los centros de salud y de los hospitales de segundo nivel, los que son competencia de la Comuna.

En las instalaciones de la Quinta Municipal, la alcaldesa interina Angélica Sosa se reunió con los representantes de los laboratorios bolivianos y de las distribuidoras internacionales, agrupados en la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), los que se comprometieron para dotar de sus productos a precios de mercados, los cuales deberán ser adquiridos mediante licitación, tal como dispone la normativa nacional.

“Hemos sostenido un encuentro de coordinación con los fabricantes y distribuidores de medicinas en el país, pues lo más importante es la prevención para decirle no al rebrote del covid-19; es por ello que el Gobierno Municipal se aprovisionará y se abastecerá de medicamentos, de insumos y de reactivos para que, en caso de darse esa segunda ola de la pandemia, estemos mejor preparados, pues lo más importante es reforzar nuestro sistema hospitalario y a nuestras brigadas médicas que salen casa por casa a verificar la salud de los vecinos”, explicó la alcaldesa.

La autoridad edil agradeció la presencia de Cifabol, sector que se agrega a los que congrega la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), a los transportistas y a los gremiales, que tampoco dejarán de producir y de abastecer de alimentos a la ciudad, en caso de medidas más severas que se tengan que tomar para la prevención del coronavirus.

“Las medicinas y los insumos serán adquiridos, previa licitación que la Secretaría Municipal de Salud subirá al Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), pero a precios del mercado, antes de que vuelvan a subir como sucedió en meses pasados por la alta demanda. Las medicinas se reparten gratuitamente a través del sistema municipal de salud, así como también nuestras brigadas entregan los kitts a los vecinos, en sus visitas en los barrios”, recordó Sosa.

A su turno, Erwin Hoffmann, de Cifabol, ponderó la coordinación que lleva adelante la municipalidad, anticipándose a los hechos para garantizar que no falten las medicinas, pues para ello los laboratorios y las fábricas no han dejado de producir las medicinas y los insumos que se necesitan para combatir el covid-19.

“Estamos trabajando sin descanso, pues somos un pilar importante en el sistema de salud de todo el mundo. Ante el posible rebrote, vamos a tomar los recaudos necesarios para que no haya carencia de nada. Lo que sí nos preocupa es la especulación que se da en el mercado, pues los laboratorios no subimos los precios, son los que comercian los que hacen esas modificaciones”, aclaró Hoffmann.

Cabe recordar que, haciendo prevalecer su autonomía, la Alcaldía convocó a los sectores económicos y sociales de la ciudad para escuchar las propuestas, en caso de un posible recorte del horario de circulación vehicular y peatonal para bajar el índice de contagios.

Angélica Sosa escuchó los argumentos de cada institución, las que coincidieron en que no se debe frenar la reactivación comercial, luego de la crisis sanitaria causada por el covid-19, que ha perjudicado a todos los sectores económicos, a los transportistas, a los gremiales, así como también a los músicos y artistas, que siguen restringidos.

La autoridad edil le tomó la palabra de los representantes de las instituciones los que se comprometieron a ser más rigurosos, es decir, a no dejar ingresar a sus locales comerciales a personas que no usen o que se resistan a protegerse con barbijo; y que los transportistas no deben alzar pasajeros que no porten la mascarilla.

Los representantes de los locales comerciales, de los cines y de los gimnasios propusieron reforzar la campaña comunicacional, para ello cederán espacios en sus negocios, para incentivar el uso del barbijo, con el afán de que no sigan aumentando los casos de covid-19 en la ciudad.