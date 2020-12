Adepcoca asiste a una elección que no solucionará la crisis con el Gobierno

Fuente: paginasiete.bo

Carlos Quisbert / La Paz

Los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas -dirigida por Franclin Gutiérrez desde hace cinco años- elegirán este lunes a una nueva dirigencia, que tendrá la misión de lograr la anulación de la Ley 906 de la coca, norma que los enfrentó al gobierno de Evo Morales y causó represión policial y acciones legales contra ese sector.

El Gobierno y dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) consideran ilegal el proceso eleccionario y -pese a que la misma ley lo prohíbe- anuncian la apertura de un mercado “temporal” de coca, además de mantener la actual norma.

“Sigo en ejercicio hasta el día lunes, luego de haber sido reelegido dos veces por las bases. El 14 de diciembre habrá una asamblea de las tres provincias, con más de 40.000 productores de coca, donde se va a elegir un nuevo presidente de Adepcoca y su directorio. Esta elección goza de toda legalidad y legitimidad. Hay un respaldo total de las 16 regionales y 10 federaciones de los Yungas”, afirmó Gutiérrez.

Los comicios cocaleros se desarrollarán en la calle Arapata de la zona Villa Fátima, en puertas del mercado de Adepcoca, único punto legal de comercialización de coca en La Paz, según lo establece el artículo 23 de la Ley General de la Coca 906.

Precisamente el pedido de abrogación de la normativa originó el enfrentamiento que sigue latente entre el gobierno del MAS y los productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz, quienes en marzo de 2018 fueron reprimidos y sus principales dirigentes encarcelados.

La Ley 906 incrementó el área de cultivo nacional a 22.000 hectáreas, de las cuales 14.300 están en La Paz y 7.700 en el Chapare de Cochabamba, pero la observación es que, según los informes de Naciones Unidas, el 90% de la producción del sector representado por Morales, presidente de las seis federaciones de esa región, se va al mercado ilegal y, en consecuencia, al narcotráfico.

Las principales tareas de la nueva directiva de Adepcoca serán “combatir todos los intentos de erradicar en la zona ancestral de cultivos de coca, abrogar la Ley 906 que certifica la coca excedentaria producida en el Chapare ( ) pedir que se realice un referendo para que el país decida cuál es la coca que sirve para el consumo tradicional, la de los Yungas de La Paz o del Chapare, y así evitar que esa coca (excedentaria) vaya al narcotráfico”, señaló Gutiérrez.

En contraposición, la dirigencia paralela de la Adepcoca, parcializada con el MAS y reconocida por el anterior y el actual Gobierno, sostiene que las elecciones de este lunes no son legales; además, “con el fin de evitar los enfrentamientos entre yungueños”, solicitan la apertura de un “mercado temporal”.

“Primero, Franclin Gutiérrez ya no es dirigente. No soy una dirigente paralela, he cumplido los estatutos cuando he sido elegida como nueva representante de Adepcoca. Esa convocatoria no es nada legal, nada legítima; él ha dejado de ser dirigente hace tres años, él tiene asaltada nuestra institución a gusto y capricho cinco años, ahora busca nombrar a sus representantes para tapar sus negociados ( ) para evitar un enfrentamiento. Para que nuestra propia gente ya no sea asaltada vamos a tener otro mercado temporal, ya tenemos aprobado (por el Gobierno)”, sostuvo la dirigente de la Adepcoca reconocida por el Gobierno del MAS, Elena Flores.

Freddy Velásquez, diputado de este partido y representante de los Yungas, señaló que dicho mercado “temporal” podría funcionar en el mercado campesino de El Alto y la comercialización estaría controlada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), como señala la actual ley.

Para ese fin, desde el pasado lunes el Gobierno toma en cuenta el carnet de comercialización de coca “renovado” por la Adepcoca afín al MAS, que ya tendría en sus registros a unos 20.000 productores. Velásquez también califica de ilegales las elecciones.

Según Flores, su gestión concluye en julio de 2021 y también estaría avalada por 40.000 productores de coca, pese a que no cuenta con la administración legal de los ingresos que genera Adepcoca y ella y sus seguidores fueron echados de los inmuebles de la organización.

Entre disputas, amparos y denuncias sobre cobros ilegales