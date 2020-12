Adepcoca llama a elegir a nuevo directorio bajo la mirada de afines del MAS

45 mil cocaleros de las tres provincias productoras de coca en La Paz deberían elegir mañana al nuevo directorio de la Asociación Departamental Productores de Coca (Adepcoca). El comité electoral conformado por cinco personas espera que más del 50% de los socios llegué hasta su sede ubicada en la zona este de la sede de Gobierno. Mientras el grupo afín al Gobierno esperará la legitimidad de esta elección.

“Sabemos que (esta convocatoria) es una afrenta a la unidad y estabilidad de los productores. Los exdirigentes, para nosotros, han convocado a un comité electoral que quiere conformar un nuevo directorio y eso está fuera de las normas, fuera del estatuto. Nosotros vamos a esperar la respuesta de las bases mañana en esa convocatoria”, dijo la dirigente Rosmery Alarcón que es del grupo afín al Gobierno.

La división entre cocaleros de Los Yungas se produjo el 1 de agosto de 2019 cuando el MAS creó su propio directorio encabezado por Elena Flores. De igual modo, el masismo creó la Confederación Única Nacional de Productores al Detalle de la Hoja de Coca (Conalprodc) para hacer frente a Adepcoca.

La convocatoria a elecciones salió el 26 de octubre, una semana después que se conociera el triunfo del MAS en el país y en esa región. Dos semanas después se conformaría el comité electoral de cinco personas que mañana deben dirigir el acto de votación.

Aclamación

Wilson Mollehuanca, uno de los miembros del comité electoral, explicó que el número de socios de Adepcoca es de 45.000 y ellos esperan que más del 65% de socios lleguen hasta los predios de su institución, lo que les daría la legitimidad suficiente para posesionar a su directorio.

Todo el directorio de Adepcoca está conformado por 14 dirigentes de todas las regionales que tiene la zona productora de coca. Uno de estos 14 delegados será posesionado como presidente y tendrá un mandato de dos años.

Según Mollehuanca, la votación es por aclamación tal como establece el estatuto de esta entidad, no habrá el voto secreto que reclamaban los productores, porque su reglamento no permite ese mecanismo. De igual forma, existe un “pacto de caballeros” entre las diferentes regionales para presidir el directorio, ese pacto establece que la presidencia debe ser rotatoria, en este caso le tocaría a la regional de Coripata.

Los candidatos y candidatas deben cumplir 15 requisitos: ser nacido en Los Yungas; fotocopia de cédula de identidad; libreta de servicio militar (varones); ser socio de Adepcoca, con una antigüedad de 10 años; aval de la comunidad, la regional y la federación a la que pertenece; aval de Cofecay; certificados de FELCN, FELCV y Rejap; certificado de ASFI de no tener deuda en mora; no pertenecer a ningún partido político con certificado del Tribunal Supremo Electoral; declaración jurada de bienes; finalmente, no haber ocupado cargos públicos o ser funcionario del Estado.