Adolescente desaparece tras aceptar promesa de trabajo “cama adentro”

Wendy, una adolescente de 15 años, desapareció hace una semana. En la carta que dejó a su madre le hace conocer que se fue porque le prometieron un trabajo “cama adentro”. Hasta el momento se desconoce su paradero y tampoco responde su celular, por lo que las autoridades presumen que fue víctima de trata y tráfico.

“Papi y mami, los quiero mucho, no se preocupen por mí, estaré bien. Me iré a trabajar cama adentro, quiero tener mis cosas pero lejos, y si piensan que me fui a Santa Cruz, no. Les haré videollamada cada día y a ti, mami, cada vez que recoja mi plata, te mandaré 500 bolivianos o más para tu banco”, detalla en la misiva que dejó la menor de edad.

En la carta, Wendy pide a sus padres que no la busquen y que le den la oportunidad de confiar en ella para que pueda independizarse económicamente.

“Quiero que confíen en mí, iré a trabajar con una amiga, no me busquen, por favor, los quiero, no me busquen”, detalla en otro fragmento de la nota.

Giovana, la madre de la muchacha, señaló que una de las amigas de su hija le reveló que se iba a trabajar a una discoteca, supuestamente en Oruro, y luego cambió su versión de que estaría en Potosí. Asimismo, ninguno de sus compañeros conoce a la mujer que le ofreció el trabajo y se la llevó.

“Dijo (a su amiga) que la chica la estaba llevando a trabajar a una discoteca, y después a su otra amiga le dijo que se iba de camarera. Pero mi hija no llevo ningún documento, no tiene su carnet ni su certificado (de nacimiento)”, declaró en entrevista en Bolivisión.