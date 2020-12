Aguilera abre las puertas a reunión con esposas de policías amotinados en 2019

Fuente: Página Siete Digital

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, aseguró este lunes que aceptará una reunión con las esposas de los policías que son procesados por la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi), por el amotinamiento de noviembre de 2019.

“Indudablemente (aceptaría una reunión con las esposas de los policías procesados), porque esta es una política de puertas abiertas. La Policía Boliviana es de todos los bolivianos, incluidos nuestros propios públicos”, afirmó Aguilera a Unitel.

Agregó, sin embargo, que hasta el momento no entabló ninguna reunión con las esposas de los efectivos procesados ni con los propios oficiales del verde olivo.

“No he tomado contacto con estas autoridades, tampoco me he dirigido a las esposas (…). Entiendo que en Potosí y Sucre se ha realizado acercamientos con la finalidad de informar que lo que se pretende es generar puentes de paz”, manifestó.

Del mismo modo, apuntó que las fuerzas del orden “no deliberan ni participan” en actividades de orden político.

“La Policía no delibera ni participa en actividades políticas, pero la gestión de esta nueva administración es precisamente crear puentes de paz y reconciliación que permitan que todos trabajemos en armonía, en busca que la población pueda sentir que su policía es confiable y tecnificada”, agregó.

Aguilera añadió que el Comando General de la Policía Boliviana “no ejerce influencia” en las decisiones de sus tribunales internos.

El Digipi anunció la anterior semana la apertura de casos contra efectivos de policía que se amotinaron contra el expresidente Evo Morales, el 8 y el 9 de noviembre de 2019.