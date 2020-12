Aguilera pide superar intereses particulares para crear unidad y evitar ser ‘vapuleados’

Roly Aguilera, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por Demócratas solicitó este viernes a los diferentes frentes y liderazgos de esa región, dejar los intereses particulares, optar por un bloque de unidad y así evitar ser vapuleados en los comicios subnacionales, como sucedió en la votación nacional, donde el MAS ganó.

En entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, el postulante agradeció, pero rechazó la invitación que en su momento le hizo Angélica Sosa, para que vaya como su aspirante a concejal, y admitió que no son tantas las diferencias con ‘Creemos’, de Luis Fernando Camacho, con quien existen conversaciones para gestar una alianza.

“No podemos separar el municipio del departamento, si nosotros no lecturamos políticamente nuestra realidad, lo que sucedió en estas últimas elecciones, donde hemos incentivado lo que tenemos de diferencia. Se creó una grieta, de pronto nos hemos peleado con nuestros primos, vecinos. Charlemos, compartamos, veamos qué podemos hacer o vamos a permitir que nuevamente nos vapuleen”, afirmó el exsecretario de la Gobernación cruceña.

Recalcó que “al final debemos tener la capacidad de separar lo personal del bien mayor, todos, no ellos, no nosotros, todos, tenemos que tener claro que hay un buen mayor, que es Santa Cruz, es mantener y sostener este modelo cruceño”.

La entrevista:

Respecto a quiénes ocuparán las plazas de candidatos al Concejo Municipal, Aguilera señaló que cuando concluya el plazo del ente electoral se conocerán los nombres, pero enfatizó que “un equipo campeón no es de puro jóvenes ni veteranos”, resaltando la importancia de contar con una estructura partidaria y el respaldo de la población.

“Hay pues los intereses, propios y extraños, por eso es difícil. No habíamos sido tan distintos en el fondo. Por qué no podernos volver a juntar, porque no puede haber un reencuentro entre cruceños. Santa Cruz no es una aldea ni un pueblo, acá tenemos a la mayor población y debemos responder a eso”, explicó.

Respecto a su propuesta para la ciudad, el candidato consideró necesario priorizar el tema de salud, no solo por el tema de la pandemia del Covid-19. También apuesta por el reordenamiento vial. “Queremos construir una ciudad amigable, en armonía con la naturaleza, que incentivemos las alternativas de transporte”, dijo.