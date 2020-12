Albarracín sobre alianza para su candidatura: Hay temas no resueltos

Fuente: paginasiete.bo

El exrector de la UMSA Waldo Albarracín confirmó este sábado que sí hubo reuniones para establecer alianzas que le permitan presentarse como candidato a la Alcaldía de La Paz, pero que aún quedan temas «no resueltos», por los que no puede adelantarse a asegurar nada.

“No está confirmado, no me gustaría adelantarme a nada. ( ) Si bien hubo reuniones, aún hay temas que no fueron resueltos”, declaró Albarracin, según el portal de noticias urgente.bo.

Desde hace unos días se habla de la posibilidad de que Albarracín se presentará en las subnacionales como candidato de una alianza entre Comunidad Ciudadana (CC), Unidad Nacional (UN) y Soberanía y Libertad (Sol.bo), este último del actual burgomaestre paceño.

El posible acuerdo puede ser confirmado este sábado antes de la medianoche, cuando se cierre la presentación de alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tribunales departamentales.

Sobre la supuesta alianza entre los tres frentes, Albarracín indicó que su candidatura será un hecho «siempre y cuando haya una cuestión unitaria».

Por la silla municipal de La Paz hasta el momento hay tres candidatos confirmados: el exministro de Obras Públicas, Iván Arias, por la alianza Somos Pueblo (que postula a Rafel Quispe a la Gobernación paceña); el dirigente médico Luis Larrea, quien es respaldado por el expresidente Jorge Quiroga y se postula por una alianza entre PDC, ADN Y MNR, y el exdiputado Amilcar Barral, quien cerró su candidatura con Pan-bol.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) aún no definió quién irá como su candidato en La Paz, pero el nombre que suena más es el del exexgerente de Mi Teleférico César Dockweiler.