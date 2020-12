Alcaldía de Tarija: no se autorizaron fiestas en el “Plan Turístico”

El COED en Tarija autorizó dos fiestas de fin de año que forman parte de un “Plan Turístico”, pero el municipio de Cercado no tomó conocimiento de estos permisos

Lorena Pérez Castellanos

El Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) en Tarija notificó una serie de prohibiciones para la realización de actividades durante fin de año. Sin embargo, dos eventos quedaron excluidos de estas prohibiciones y tienen autorización por ser parte de un “Plan Turístico”. Pero la Alcaldía de Tarija no tomó conocimiento de estos permisos y desde la Secretaría correspondiente, señalaron que no se autorizó aún ninguna fiesta.

La situación fue criticada por ciudadanos e inclusive productores locales en Tarija, apuntaron que, si se realizan prohibiciones por el consumo de bebidas alcohólicas, aglomeración de personas y otros eventos “particulares” o en domicilios, la norma debe aplicarse para todos y no así para algunos.

El permiso para dos eventos durante fin de año, según el presidente del COED Tarija, Adel Vergara, se debe a que se llevarán a cabo en un “circuito cerrado” en la campiña tarijeña y que cuentan con una programación “bien sofisticada”.

Sin embargo, el secretario de Turismo y Cultura de la Alcaldía, Álvaro Trigo, afirmó que se tiene programada una reunión con el COED este martes y que a la fecha no se autorizó la realización de ninguna fiesta de fin de año, pese a que se reunieron con algunos empresarios para tratar el tema, aún no se tiene “nada concreto”.

Alcaldía

Trigo expuso que las autorizaciones para estos eventos deben ser elaboradas por el COED y que no se tiene “nada oficial” por parte de la institución, pese a que tomaron contacto con Vergara el día lunes en la mañana.

“Nosotros tenemos una reunión el martes para ver esta situación, nosotros tomamos conocimiento de esto por los medios. Yo tuve reuniones con ellos (empresarios) justamente para ver, se está hablando de manillas sanitarias, presentaron proyectos y todo, pero mientras que el COED no autorice las actividades no podemos trabajar, hemos avanzado, pero se necesita la aprobación oficial del COED”, recalcó Trigo.

El funcionario señaló que para poder “formar parte” de esta decisión, deberán esperar un anuncio oficial del COED, aunque todas las semanas, la Alcaldía al formar parte del COED, se reúne con Vergara y las instancias que aglutinan el Comité.

“Los eventos no están autorizados, vi en medios digitales que algunos sí van a estar autorizados dentro del Plan Turístico para poder autorizar, pero el martes me reuniré con Vergara para ver esta y otras situaciones más; lamentablemente ahora no hay nada oficial”, argumentó.

COED y las autorizaciones

Son dos los eventos autorizados por el COED, según su presidente, quien declaró para Bolivia Verifica al añadir que “no queremos descuidar tampoco el turismo” y que las personas que lleguen a Tarija para estos eventos en fin de año, deberán realizarse una prueba Covid-19.

“No les valdrá certificado de prueba Covid-19 de su departamento, obligatoriamente deberán hacerse acá en Tarija”, indicó.

Pese a las constantes llamadas de El País al presidente del COED, Vergara sostuvo que se encontraba en una reunión.

Promocionan 6 fiestas de fin de año en Tarija

Ciudadanos criticaron los permisos que otorgó el COED para la realización de fiestas de fin de año por la emergencia sanitaria que atraviesa el departamento, sobre todo, ante un posible rebrote o aumento de casos positivos de Covid-19 como sucede en La Paz y Santa Cruz.

“Es algo inentendible, prohíben unas y permiten otras. ¿Se supone que el virus respetará lo que las autoridades dispongan?, ¿no entrará a las permitidas?”, expuso la activista del grupo Los Amigos de la Ciudad de Tarija, Silvia Moscoso.

Con o sin autorización del COED, El País constató que, en las redes sociales, se ofertan al menos seis eventos para celebrar fin de año, en hoteles y otros espacios de orden privado. Los costos de ingreso para dichas actividades oscilan entre los 300 a los 3 mil bolivianos que implican “paquetes de fin de año”.

La promoción de estas fiestas incluyen “manillas sanitarias”, cotillón, fiesta de fin de año, pasajes de ida y vuelta a ciertas regiones del país y visitas a espacios turísticos en Tarija.