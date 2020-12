Alcaldía: La Paz subió en 157% sus contagios en dos semanas

Fuente: Página Siete

La Paz experimenta un aumento de casos de coronavirus. El domingo fueron registrados 123 casos, siendo la región con mayor número de contagios de la jornada. La secretaria municipal de Salud, Verónica Hurtado, precisó que hubo un incremento de hasta 157% en los contagios, entre las semanas 50 y 51 de lo que va del año.

“Ahora hemos empezado a experimentar la segunda alza (de casos de coronavirus). Ustedes han visto cómo se ha movido el perfil epidemiológico desde la semana 50 a la 51; aproximadamente ha incrementado en un 157% y eso llama la atención”, dijo Hurtado a Unitel.

De acuerdo con la funcionaria municipal, el incremento de casos de Covid-19 se debe a la liberación de actividades como fiestas, que permiten el movimiento de personas y, por lo tanto, también el riesgo de contagios.

“Es la respuesta que se está dando a todas estas actividades que se han ido habilitando, estamos hablando de fiestas de graduación; han empezado a haber otros tipos de encuentros y eso es lo que ha generado el movimiento de la población y del virus”, sostuvo la autoridad edil.

Advirtió que las Unidades de Terapia Intensiva con las que cuenta el municipio corren el riesgo de quedar saturadas con el paso del tiempo, tanto de centros médicos como el Hospital Obrero, así como de los centros Covid-19, tal es el caso del Hospital de Cotahuma.

Bloqueo: 40 positivos y 72 vehículos retenidos

La secretaria de Salud de la Alcaldía paceña informó que se tuvo una buena respuesta por parte de la ciudadanía con respecto a la aplicación de medidas para el bloqueo epidemiológico en la zona de Miraflores.

Luego de los primeros tres días de la medida implementada fueron encontrados 40 contagios confirmados de la enfermedad, sobre un total aproximado de 480 pruebas rápidas tomadas a los residentes de esta zona afectada por la enfermedad.

“Se han tomado aproximadamente 480 pruebas (rápidas), de las cuales 40 de estas han dado positivo. Nosotros hemos hecho la respectiva notificación al Sedes con respecto a estas pruebas rápidas y ellos han procedido a hacer las pruebas PCR para estar seguros de si es Covid o no”, explicó.

Agregó que fueron retenidos 72 vehículos por incumplimiento de normas de bioseguridad, como el uso de mampara divisora entre el conductor y los usuarios, hasta la implementación del barbijo y el alcohol 70%.

“Hasta ayer teníamos 72 movilidades retenidas porque no cumplían con las normas de bioseguridad, muchas de ellas ya no tenían el plástico que divide al chofer del usuario, y muchos de ellos no tienen barbijo, esto se ha retenido hasta que puedan cumplir con las normas de bioseguridad”, detalló.