Andrea Barrientos: Construir partido “es una tarea ardua, pero lo vamos a lograr”

Comunidad Ciudadana (CC) tiene el objetivo de ser gobierno en 2025, pero sus militantes están conscientes de que eso conlleva la construcción de partido en todos los rincones posibles del país. La única senadora opositora de Cochabamba y jefa de bancada, Andrea Barrientos, explica la ardua tarea que se tiene por delante para tratar de alcanzar una estructura como la del Movimiento Al Socialismo (MAS).

– ¿Cómo está el proceso de construir Comunidad Ciudadana a nivel nacional ?

– CC es una alianza que tiene una duración de cinco años y nos vamos a presentar a las elecciones subnacionales. El objetivo no sólo es constituirnos como segunda fuerza política más importante del país, sino que la pretensión para el 2025 es ser Gobierno.

– ¿Qué fue lo más complicado del proceso de este año?

– A lo largo de este año creo que la Covid-19 fue lo más duro como país. La derrota (en las elecciones), indudablemente, nos ha golpeado no sólo a nosotros como CC, sino también a la población. Así como hemos tenido una crisis de crecimiento, hemos tenido una crisis de decrecimiento. Estamos en ese proceso de reconstrucción convencidos de que somos el centro democrático del país. No somos la oposición mayoritaria, sino la nueva alternativa política para Bolivia y eso se construye con renovación y la transversal de género, medio ambiente y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

– ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal?

– Creo que una buena señal es que tuvo que existir consensos en el país. Y Bolivia tiene que mejorar. Si lo defino en pasos, diría que el primero es el fortalecimiento democrático y eso involucra el fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción.

Seguido a eso tiene que existir una reforma de justicia, una reforma tributaria y políticas en salud y educación.

– ¿Cuál es el reto de CC en Cochabamba, que es considerado bastión del MAS?

– El MAS tiene mayoría de asambleístas en Cochabamba, pero ¿cuántos hacen un trabajo de fiscalización real? Me animo a decir que cero. ¿Cuántos PIE (petición de informe escrito) han presentado?, ¿están fiscalizando?, ¿a quién?, ¿hacen algo?

El MAS está en función de gobierno 14 años, pero la Gobernación de Cochabamba es la más endeudada y hay denuncias de corrupción en todo el eje metropolitano. Esto es una radiografía clave para el electorado. Entiendo que el MAS tiene un voto consigna y es muy probable que no podamos copar tantos municipios y en muchos ni siquiera vamos a poder participar porque no hemos construido allí, pero somos la nueva alternativa. Es una tarea ardua, pero lo vamos a lograr.

– ¿Cómo evalúa el primer mes de Luis Arce y David Choquehuanca?

– Yo creo que no se siente ni a Arce ni a Choquehuanca. Más allá de los discursos que da el Vicepresidente, que es un tipo admirable discursivamente, si no se lleva a la práctica, no pasa nada. No se siente a nuestro Presidente. Los primeros 100 días de gobierno son fundamentales, pero ¿qué política ha implementado? Nada.

Contrario a ello, observamos que en tema de género siguen sueltos los feminicidas. La división interna del MAS está afectando el Gobierno. Tampoco he visto gestiones intensas para la condonación de deudas y demás.

– ¿Cuál es el objetivo de CC para las subnacionales?

– Hemos hecho un mapeo de lo que podemos ganar y de lo que no. El objetivo es tener presencia en tres a cinco alcaldías capitales de departamento y espero que podamos ganar gobernaciones para movernos en el campo político.

– ¿Qué representa para usted ser joven, mujer y jefa de la bancada?

– Estoy muy agradecida con la confianza de la población, de mis colegas senadores, de la alianza. Creo que los jóvenes tenemos que asumir mucha responsabilidad en la construcción de la política nacional. El Senado tiene mayoría de mujeres por la decisión histórica de Comunidad Ciudadana de que todas las primeras senadoras sean mujeres. Jamás en este país hubo más del 50 por ciento de mujeres en el Senado. Y es una buena noticia que los principales actores del Senado sean jóvenes cochabambinos.

FICHA PERSONAL

ANDREA BARRIENTOS SAHONERO

PARTIDO: Comunidad Ciudadana

LUGAR DE NACIMIENTO Y EDAD: Cochabamba, 31 años

TRAYECTORIA POLÍTICA: Incursionó en la política junto a Comunidad Ciudadana para candidatear como primera senadora. Es egresada de la carrera de filosofía y letras, empresaria y activista.

EN LA ACTUALIDAD: Es la única senadora de oposición por Cochabamba. Jefa de la bancada nacional en el Senado.