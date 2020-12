Andrónico Rodríguez: El politólogo, radialista y amante de las patinetas que preside la Cámara de Senadores

Por Enrique Pomar Meneses

La Paz, 12 dic (ABI).– Las alfombras, los cuadros y las sillas Luis XV de su despacho en la Asamblea Legislativa Plurinacional forman parte del espacio donde hoy Andrónico Rodríguez pasa la mayor parte de su tiempo, pero con añoranza recuerda su largo y esforzado camino que lo llevó a ocupar, a sus 32 años, el cargo de Presidente de la Cámara de Senadores.

Nacido en Sacaba, sus padres deciden pronto migrar hacia el trópico de Cochabamba y con el clima tropical de la región vienen los primeros recuerdos de Andrónico, los cuales son compartidos en una amena entrevista con los medios estatales.

«En tiempos de lluvia me iba con botas a la escuela, había bastante lluvia, bastante agua. Muchos de mis compañeros se me hacían la burla porque la mayoría vivía cerca al pueblo, yo vivía a una distancia de tres kilómetros», recuerda Andrónico rememorando esas largas caminatas.

Ya en la pre-promoción y promoción, entre el 2005 y 2006, cambió ese desgaste diario de sus botas por una patineta que, además de ser una de sus mejores distracciones, era su medio de transporte. Como todo joven, combinaba su cotidianidad con otras actividades. «Jovial como siempre son los jóvenes, a mí me gustaba bastante bailar temas nacionales e internacionales (…). Terminé así entre patinetas, básquet, música, baile y reguetón, todo ese mundo urbano».

Paralelamente, y quizás sin darse cuenta, Andrónico ingresaba a la arena sindical y política, preocupado principalmente por las necesidades de su «escuelita».

«No sé por qué se me ocurría cómo podemos mejorar la situación del colegio, faltaban muchas cosas ahí, en el tema de los profesores yo cuestionaba bastante que un profesor dicte tres o cuatro materias; no enseñaban casi nada y yo estaba preocupado por eso», detalla a manera de cuestionamiento.

Hasta ese entonces, la timidez era una de las principales características de Andrónico, pero es cuando su profesor de Historia le da las primeras armas para desarrollar su oratoria con una exposición sobre la llegada de Cristobal Colón, la Guerra de Guerrillas y la fundación de la República en 1825.

La disertación fue magistral. El futuro líder sindical descubría una veta que tenía muy oculta. «A partir de eso el profesor me promovió y me dijo «tú puedes ser presidente del Centro de Estudiantes»». Ahí, sin saber lo que el destino le deparaba, empezó a desarrollar su liderazgo.

Concluida la etapa escolar, ya en la ciudad de Cochabamba, su buena oratoria le permite explorar el fantástico mundo de la radio. «Hacía programas juveniles en las radios, no tenía ningún miedo de hablar delante de los micrófonos y tenía bastante audiencia, me enviaban mensajes de texto y luego ya por WhatsApp».

Al mismo tiempo, Andrónico se abre paso para ingresar sin problemas a la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), y esa formación le permite ingresar a la vida sindical como el «joven universitario», tal como lo llamaban en el trópico, donde ya asistía a algunos ampliados en representación de su mamá.

«Me interesó participar en reuniones y ampliados, tengo mucha paciencia, en una reunión uno habla y otro habla, a veces redundan en lo mismo, horas, días y noches se paraban discutiendo y debatiendo en reuniones», comenta a tiempo de recordar su nombramiento dentro del Comité Impulsor en las Seis Federaciones del Trópico para que las nuevas generaciones de jóvenes puedan tener posibilidades de ser parte de la directiva.

Con esas luces, entre 2012 y 2013 se produce su primer encuentro con el expresidente Evo Morales, identificándose como universitario, recuerda entre risas que el exmandatario no podría pronunciar su nombre, por lo cual decide llamarlo «Mamoré – Bulo Bulo», ya que Andrónico representaba a esa Federación.

Pasaron los años y esa relación se fue afianzando, sobre todo por el reto que Morales le puso a Andrónico. «El 2018 me lanzó un gran desafío, me llamó y me dijo: «si te reeligen bajo consenso mis respetos, si te eligen con votos no sirves y se fue»». Andrónico fue elegido por consenso y superó el reto.

Así, a su corta edad, pero con el respaldo de su profesión, su vida sindical y sobre todo sus experiencias de vida, es elegido para ocupar una se las senadurías por Cochabamba del Movimiento Al Socialismo (MAS), que luego desembocó en la Presidencia de la Cámara Alta.

Y con la misma paciencia que destaca de sí mismo, haciendo referencia a las largas horas de reuniones y ampliados en el trópico, asume este desafío que, al margen de ser personal, representa un nuevo camino para que las próximas generaciones de jóvenes encaren la responsabilidad de conducir nuestro país.