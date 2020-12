Aparece el padre del niño que suplicó que lo ayuden a través de un video

El hombre envió un video a Yo Periodista para defenderse y responsabilizar de todo a la madre de su hijo.

Fuente: Unitel

Unitel mostró el caso de un niño que pedía ayuda para evitar que su padre siga golpeando a su mamá , este jueves el progenitor apareció y envió un video en el que niega las acusaciones de su hijo, admite conflictos conyugales y culpa a la madre de dañar su imagen.

“Soy el padre del niño que denuncia maltrato físico y psicológico, decirles que todo esto es una mentira, lo que ella está buscando es una mensualidad muy alta, tenemos una casa y ella quiere hacer un problema más grande cosa que yo firme esos documentos”, dice el hombre en el video.

Según cuenta ya no vive hace 4 años con su familia y tiene problemas por las pensiones. Asegura que se presentará ante las autoridades para defenderse. “No me he escapado, no me he fugado, estoy de viaje por trabajo, pero llego e iré a la Fiscalía para ver qué es lo que corresponde”, aseveró.

Unitel intentó contactarse con el abogado del padre del hijo que pidió ayuda, pero a pesar de las llamadas y mensajes no consiguió ninguna respuesta.