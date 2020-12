Apaza apuesta por Eva Copa y descalifica a Daniel Ramos

Fuente: El Alteño

El otro presidente regional del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Apaza, pone las manos al fuego por Eva Copa de quien garantiza su inscripción ante el Tribunal Electoral, asegurando que su persona está debidamente reconocida por el presidente del partido, Evo Morales y descalifica al otro presidente Daniel Ramos.

El dirigente político confía en que el máximo representante del MAS, se decida por la exparlamentaria porque considera, cumple con todos los parámetros establecidos en el ampliado de Cochabamba y goza del apoyo de la mayoría de la población de la ciudad de El Alto.

“El Gran Cuartel General de El Alto después de que han invitado a muchos candidatos se han decidido por la hermana Eva Copa, a partir de ese momento empieza el reconocimiento y del ampliado de la FAB, donde nos reunimos dos mil personas, nosotros como instrumento político hemos proclamado a la hermana Eva Copa”, afirmó Apaza.

En conferencia de prensa, informó que tras la unificación de David Apaza y Daniel Ramos, como dirigentes, su máximo representante, Evo Morales, los delegó retornar a El Alto para consensuar al o la mejor candidata para la Alcaldía.

“El hermano Evo Morales nos dijo ´vayan a La Paz y consensuen a nuestros candidatos, en el encuentro del Gran Cuartel, Daniel Ramos ya no ha asistido, porque días antes se había autoproclamado precandidato y como no puede ser juez y parte no ha asistido y con mi presencia se ha proclamado a Eva Copa”, insistió.

GRAN CARAVANA

El dirigente político consideró que no queda más que hacer ni decir sobre las candidaturas al interior del partido político y anunció la inscripción de Copa como candidata a Alcaldesa de El Alto el próximo lunes, a quien acompañarán en gran caravana.

“El sábado se la presentó oficialmente como candidata a Alcaldesa del MAS, lo que queremos ahora es que el hermano Evo Morales, la presente oficialmente no tiene por qué pasar el tiempo, el lunes ya debemos inscribirla y lo haremos en caravana masiva”, anunció.