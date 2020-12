El Ministro de Economía informó que en dos días unas 116.000 personas ya cobraron este beneficio en Bolivia.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que la app Yanapp, que permite el abono en una cuenta bancaria del Bono contra el Hambre de Bs 1.000, está siendo perfeccionada y que desde la próxima semana estará en línea.

La app Yanapp es una aplicación de software diseñada para ejecutarse en los smartphones (teléfonos inteligentes), tabletas y otros dispositivos móviles. La aplicación se enlazará a todo el sistema financiero y una vez que esté funcionando la persona podrá comprobar el pago del beneficio al instante.

Según Montenegro, la app inicialmente estaba diseñada para verificar si la persona estaba habilitada para el cobro del beneficio y, si lo estaba, el abono a su cuenta bancaria demoraba entre 4 y 24 horas.

“La próxima semana va a estar en línea. Ya no habrá esa demora (de 4 a 24 horas para verificar el abono), pero preferimos sacarlo la próxima semana para que no haya ese elemento de duda de que o me habrán depositado o no”, subrayó el funcionario.

El Ministro también informó que en dos días unas 116.000 personas ya cobraron el Bono contra el Hambre y ratificó que el beneficio alcanzará a 4,1 millones de personas.

Respecto al reclamo de los padres de familia por haber sido excluidos de este pago, Montenegro recordó que este bono estaba dirigido para aquellas personas cesantes, para los profesionales jóvenes sin trabajo, vendedores ambulantes, artesanos, peluqueros y para los que pasaban momentos de carestía.

“Cuando se diseñó el bono en junio de este año, (cuando el presidente Luis Arce aún era candidato del MAS), los padres recibían el beneficio del Bono Familia” y los créditos contratados, tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estaban dirigidos a esas personas, indicó Montenegro durante una entrevista al portal digital Detrás de la Verdad.

Lamentó que en esa oportunidad el gobierno transitorio no haya hecho efectivo este pago.