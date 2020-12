En la reunión de más de dos horas y en una jornada con más de 1.000 caso de COVID-19, el presidente Luis Arce y los nueve gobernadores de Bolivia acordaron mejorar la coordinación para luchar contra el virus y coincidieron en la necesidad de acelerar los trámites para la contratación de personal médico y compartir esfuerzos en toda la logística para las pruebas y vacunación.

Arce convocó a los gobernadores ante el creciente número de nuevos casos día, lo que desató la preocupación en las diferentes autoridades. “La idea es un plan integral”, aseguró el vocero de la Presidencia, Jorge Richter, en un informe de la cita que se repetirá la siguiente semana sobre la base de un estado de situación de cada departamento.

Se acordó “resolver las cuestiones administrativas, resolver la cuestión de personal, poder establecer planes conjuntos para las pruebas de diagnóstico, la logística para lo que va a ser el proceso de vacunación”, explicó en un adelanto de lo que tendrá el plan de acción coordinado con los gobernadores que llegaron a La Paz.

La Casa Grande del Pueblo fue el escenario de la reunión con una mirada alejada de la política. “Se van a repartir los recurso según las necesidades de la regiones. Santa Cruz y La Paz son las prioridades”, sostuvo.

Este miércoles se registraron más de 1.000 casos de coronavirus. La Paz y Santa Cruz son los más golpeados con este rebrote.













“El Presidente ha señalado que se pueda de forma inmediata ya la contratación de la gente porque estando cerca de fin de año podamos empezar la gestión 2021 con los profesionales y con la gente de la medicina incorporada, de modo que tengamos el conjunto de medidas de lucha contra el COVID-19 los primeros días de enero en funcionamiento”, sostuvo.

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, explicó que se acordó acelerar una serie de cuestiones administrativas, sobre todo en materia de contratación de personal. El gobernador cruceño, Rubén Costas, coincidió en que los “recursos humanos es lo más importante”, en alusión a la pronta finalización de miles de contratos de personal médico contratado para la primera ola del COVID-19.

Para los primeros meses del 2021 se espera el traslado de las vacunas contra el coronavirus. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó el martes que hasta $us 156 millones serán destinados a la compra de vacunas contra el COVID-19 si son de doble dosis, pero si son solo de una dosis se está presupuestando al menos $us 78 millones, además de $us 11 millones para la adquisición de antígeno nasal.