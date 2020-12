Arias llamará a Sogliano y Albarracín para hablar de lo que es «mejor para La Paz»

Fuente: Página Siete

Iván Arias, candidato a la Alcaldía de La Paz, Por el Bien Común Somos Pueblo (PBCSP) anticipó que llamará al exsubalcalde Óscar Sogliano y al exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín para hablar lo que le conviene al municipio y planificar un proyecto que beneficie a la sede de gobierno.

“Voy a esperar a que Óscar me llame y si no lo hace él, yo le voy a llamar, porque nuestra candidatura trata de sumar y no de dividir. (….) Voy a hablar con Waldo (…), hay que buscar a los mejores hombres, los que sean de Sol.bo y los que no sean de Sol.bo. No se trata aquí de desvestir a un santo para vestir a otro. Lo que se trata aquí es de pensar lo que es mejor para la ciudad de La Paz”, declaró a Página Siete.

Esta jornada Sogliano presentó su renuncia a Sol.bo con el argumento de que su ciclo en la organización política terminó. La autoridad edil fue uno de los precandidatos de la sigla para terciar por la silla edil.

El fin de semana se dio a conocer la alianza de Unidad Nacional (UN) y la sigla de Arias que participarán de los comicios regionales en La Paz. Este bloque también está integrado por Albarracín, de quien se mencionaba que iba a ser el candidato a la Alcaldía, sin embargo él exrector apuntó que su postulación dependía de la unidad de varias agrupaciones políticas para no dispersar el voto.

En tal sentido, Arias afirmó que a corto plazo se contactará con el rector de la UMSA para hablar de una agenda programática que ses por el bien de la urbe paceña en base a la unidad. Agregó que si su postulación ya está decidida, de igual manera se contactará con él para que en la campaña existe respeto por la amistad que tiene con los candidatos de la oposición a la Alcaldía de La Paz.

“Con Waldo vamos a conversar del bien común. (…) Lo primero que hay que hablar con Waldo es cómo vamos a hacer para que esta ciudad mire hacia el siglo XXI. (…) Si tenemos sintonía en criterio y en propuestas: adelante metámosle (en unidad)”, complementó Arias, exministro de Obras Públicas.