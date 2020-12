Arranca la cuarta fase de la Simón Bolívar

Fuente: paginasiete.bo

Cochabamba FC buscará esta tarde (15:30) una nueva proeza en la Copa Simón Bolívar 2020, cuando reciba en partido de ida de la fase de cuartos de final al tarijeño Real Tomayapo, en lance que se desarrollará en el estadio Sebastián Ramírez de Tiquipaya.

Tras la gran clasificación obtenida el fin de semana en Catavi a costa del favorito Stomers San Lorenzo, el Sureño pasó a ser uno de los ocho mejores elencos del ascenso, además que despertó la esperanza del valle de sumar un cuarto equipo en la División Profesional 2021.

Para ello, el estratega de Cochabamba FC, Marcelo Claros, pondrá en cancha a su mejor elemento disponible, aunque con las sensibles bajas de dos pilares fundamentales del once inicial: Carlos Flores y el goleador Yerko Vallejos, expulsados en la pasada fase en el Norte Potosí.

Estos cambios obligan a Claros a preparar algunas variantes para buscar la victoria a costa del once tarijeño.

Sobre el rival, Real Tomayapo llega a Cochabamba con la ilusión de toda Tarija de recuperar su plaza en la máxima categoría del balompié nacional, tras el descenso de Ciclón en 2016.

Su principal abanderado será el ariete tarijeño Matías Vicedo, con pasado en Aurora. La cuarta fase de la Copa Simón Bolívar 2020 se jugará hoy con sus encuentros de ida y la siguiente programación: EMH vs Independiente Petrolero (15:00), Torre Fuerte vs Fancesa (15:30) y Libertad vs Vaca Diez (16:00). Las revanchas se juegan el fin de semana.