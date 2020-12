Aseguran que el domo oncológico es un «parche» porque no está funcionando

Fuente: Unitel

La vicepresidenta de la Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer, Carmen Villagómez, en una entrevista para la red Unitel, calificó de insuficiente y «parche» el domo oncológico, entregado por la Gobernación de Santa Cruz.

Dijo que año tras año, han venido batallando para que se le dé mas condiciones a los enfermos con relación a medicinas e infraestructura, llegando a insistir en la construcción de un nuevo Hospital Oncológico y que en el gobierno transitorio se llegó a un acuerdo para la construcción, ya que le habían asegurado los reccursos de ello.

Lamentablemente indicó que el domo oncológico, es un «parche» un «elefante blanco», ya que no está funcionando por la falta de ítems.

«Es un domo que ocupa espacio en el hospital, que no está funcionando y que no está sirviendo a los pacientes con cáncer, porque no hay personal», dijo Villagómez.

Los padres de familia de los niños y niñas que son pacientes del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano iniciaron una protesta en las puertas del hospital ante la no respuesta de las autoridades a una serie de demandas que tienen en agenda desde la anterior administración estatal, todas ellas enfocadas en mejorar la atención a los más de 150 enfermos que llegan cada semana hasta el nosocomio.