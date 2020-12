Así puedes recuperar archivos de Word que no se guardaron

Ya sea por accidente, un corte de electricidad o por descuido, a todos nos ha pasado que hemos eliminado un archivo en Word y necesitamos recuperarlo.

Por suerte para nosotros, Microsoft ha pensado en estos problemas y desde hace tiempo tienen algunas opciones para los usuarios; aquí las enseñamos todas.

En cuanto a métodos, Microsoft nos provee dos principales para recuperar los archivos: el primero viene siendo a través del confiable autoguardado que dispone el programa; y ya el segundo recae en conseguir los escritos dentro del apartado de Recuperar archivos sin guardar, así que entremos de una vez en materia.

Guarda tus archivos de manera constante con el autoguardado de Word

Por si no lo sabías, la plataforma de Word cuenta en su interior con una función de autoguardado que sirve para estos momentos precisamente, ya que cada cierto tiempo (el cual vosotros mismos podéis configurar), el documento se estará guardando de manera automática.

Para esto tendréis que hacer lo siguiente:

– Entra al menú de Archivo y pulsa sobre la parte de Opciones

– Seguidamente, busca la pestaña Guardar y allí elige en la primera casilla cada cuántos minutos quieres que se realice el autoguardado, así que lo más recomendable es que actives el mismo para que se haga cada 5 minutos, protegiendo así el progreso de vuestro trabajo.

Con esto, ten en cuenta también cada vez que se crea una nueva copia de autoguardado, se borrará la última que se hizo, así que trabaja en base a eso.

Consigue los archivos no guardados dentro del menú de Recuperar archivos sin guardar

Ahora bien, si terminaste un trabajo o proyecto y pulsaste accidentalmente en el botón de No guardar, no entres en pánico y mantén la calma, ya que Word sí guarda una copia de seguridad para este tipo de casos. Lo que debes hacer para conseguir ese trabajo no guardado es entrar al menú de Archivo, pulsar en la parte de Información y luego oprimir en la tercera opción de esta, la cual viene siendo Administrar documento. Una vez pulses allí se desplegará una pestaña que se llama Recuperar documento sin guardar.

Cuando ya estés dentro, aparecerán los archivos que han cerrado sin guardar, por lo que podréis recuperarlos. Estos se mostrarán con nombres raros, así que asegúrate de cuál es el que buscas y cambiale el nombre para guardarlo de manera correcta.