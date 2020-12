Autorizan 90 ferias navideñas en El Alto

Fuente: El Alteño

La secretaria Municipal de Desarrollo Económico de la Alcaldía de El Alto, Ana María Saavedra, informó que más de 90 asociaciones gremiales obtuvieron el permiso para la instalación de ferias navideñas en la urbe alteña, pero de forma temporal.

“Como ya es característico en estas fechas de fin de año nos llegan diferentes solicitudes de asentamientos temporales de diferentes asociaciones dentro del municipio, de acuerdo al registro de la Dirección de Ferias y Mercados se tiene más de 160 solicitudes de las cuales más de 90 solicitudes el municipio emitió el permiso respectivo”, informó la autoridad.

Todas las asociaciones de comerciantes en productos navideños y de fin de año, podrán instalar sus ferias temporales desde hoy 22 de diciembre hasta el próximo 28 del presente mes.

La autoridad municipal pidió a todo el sector gremial, cumplir con todas las medidas de bioseguridad para evitar mayores casos de Covid-19.

Saavedra advirtió que existen asentamientos ilegales en la Avenida 6 de Marzo, misma que no cuentan con los permisos respectivos para la instalación de dicha “feria ilegal”.

“Es el tema de la Avenida 6 de Marzo, hemos podido ver que los comerciantes cerraron esta avenida desde la calle 4 hasta la calle 7, la Alcaldía no ha autorizado a este sector porque es una avenida de tráfico vial y exhortamos a su dirigencia para no permitir estos asentamientos ilegales que la Alcaldía no autorizo”, enfatizó la autoridad.