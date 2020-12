Bajan a pasajeros y notifican a conductores; la Alcaldía sale para que se cumplan las restricciones

Personal de la Alcaldía llegó hasta la zona del mercado ‘Los Pocitos’ para controlar que los vehículos del transporte público cumplan con las restricciones de bioseguridad. En una hora emitieron 12 notificaciones.

Pasajeros encontrados de pie o sin su barbijo son bajados de los vehículos de transporte público por el personal de la Alcaldía. Mientras que los conductores reciben una notificación por haber incumplido las normas de bioseguridad.

Personal del Gobierno Municipal informó que no tener alcohol para los pasajeros, no utilizar una mampara que separe al conductor de la población, llevar personas de pie o que no utilicen barbijos, son motivo de las notificaciones.

Los conductores que han recibido una notificación tienen que pagar una multa de Bs 200. Desde la Alcaldía informaron que los controles se realizan todos los días y en diferentes puntos de la ciudad.