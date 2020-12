Bolívar empata ante Always Ready, sigue líder y la intensa lucha por el título continúa

Un partido de ida y vuelta fue el que se vivió en el estadio Hernando Siles de La Paz. Los hinchas esperaban los goles -que nunca llegaron-, ya que se trataba de una final adelantada del torneo Apertura. Bolívar igualó 0-0 ante Always Ready este domingo y se mantiene líder, con 46 puntos, uno más que el millonario (45) y dos más que The Strongest (44).

El duelo estuvo marcado por el penal que el árbitro Ivo Méndez no cobró, a favor de los celestes.

Los primeros minutos, los celestes mostraron mayor orden para avanzar. Al frente tuvieron a un millonario que apeló a las constantes faltas para frenar las salidas de su rival. Sobre el minuto 7, Imanol Cárdenas no llegó a tiempo para empujar un centro de Marcos Riquelme. Fue un primer aviso de los locales.

Carlos Lampe también se lució en el encuentro. Su primera tapada fue a Erwin Saavedra, que fue habilitado por Riquelme (13’). Un minuto más tarde, Javier Rojas salió a cortar una llegada de Rodrigo Ramallo y le cometió falta (14’). El juez Méndez no dudo en castigar a la academia con la pena máxima. Rojas le negó el gol a Samuel Galindo desde los doce pasos (16’). Pudo ser el tanto del campeonato.

El error el capitán fue un golpe anímico para los de Omar Asad. En el minuto 22’, Riquelme intentó poner el 1-0 de bolea, pero la pelota se fue por arriba del arco de Lampe.

Los porteros se siguieron luciendo. Primero Lampe le dijo no a Juan Carlos Arce (24’) y después Rojas ahogó el festejo de Sergio Adrián (33’). Se fueron al descanso con el 0-0, pero con un juego dinámico y atractivo.

¿La historia pudo cambiar?

La segunda parte también tuvo bastante trajín. La visita llegó con Gustavo Britos (62’) y el local con Diego Bejarano (66’). En el minuto 70’, Lampe le negó la conquista primero a Riquelme y luego a Arce. Increíble, pero el gol no llegaba.

Sobre 72’, Nelson Cabrera le cometió falta Riquelme, dentro del área, y Méndez no sancionó con la pena máxima. Los jugadores locales reclamaron, pero el juez no cambió su decisión. Sobre los minutos finales, Riquelme se perdió dos claras, primero de cabeza y luego el balón pasó por sus piernas, pero no pudo pegarle. Final 0-0.

Bolívar visitará a Wilstermann, este martes (15:00), por la vigesimoquinta; mientras que Always Ready a Royal Pari, en la misma jornada y el mismo horario.