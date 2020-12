Bolívar recibe a San José presionado por un triunfo

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Ganar o alejarse de la pelea por el título, así es para Bolívar el partido de esta tarde frente a San José (16:00), en el estadio Hernando Siles, por la fecha 15 del certamen Apertura de la División Profesional.

La derrota inesperada frente a Municipal de Vinto y el triunfo de The Strongest frente a Real Santa Cruz ha puesto a los celestes en la obligación de sumar de a tres para que el rival de toda su vida no se escape en solitario en la cima de la tabla de posiciones.

Los celestes tienen en el momento 23 puntos y con un partido menos están a cinco de los aurinegros (28), es decir, que si ganan a San José se pondrán a dos puntos, diferencia que puede ser remontada, más cuando el 18 de este mes se jugará el clásico paceño, que puede ser el encuentro del desequilibrio entre ambos.

Más que un equipo golpeado por las dos derrotas de la semana, al cuerpo técnico que encabeza Wálter Flores le empieza a preocupar el desgaste físico de sus jugadores. Hace una semana comenzaron la seguidilla de encuentros con Oriente en Santa Cruz, luego visitaron a Municipal de Vinto, otro grupo viajó a Buenos Aires y hoy recibirán a San José.

Para esta tarde se encuentra descartada la presencia de Diego Bejarano, quien se resintió de una lesión en la parte posterior del muslo derecho y se encuentra en recuperación. Juan Carlos Arce tampoco se encuentra en la plenitud de sus condiciones, el problema que tiene en los gemelos ya le privó de estar en la Sudamericana y es posible que hoy también sea ausencia para no arriesgarlo y se “complique su dolencia”.

La delegación académica retornó ayer a La Paz y el DT con sus colaboradores empezaron a evaluar a la plantilla para ver quiénes están en mejores condiciones para integrar la lista de convocados para recibir a su rival de turno.

Los santos vienen de empatar con The Strongest en el estadio Jesús Bermúdez (1-1), con 19 unidades en la tabla acumulativa se encuentran en pelea por conseguir una clasificación a la Copa Sudamericana de 2021.

La gran ausencia en el onceno Santo será la de Rodrigo Vargas, que en la pasada fecha fue expulsado. Su lugar será ocupado por Erlan Condori.



Cordano y Justiniano están en planes

Rubén Cordano y Leonel Justiniano se encuentran en la lista que maneja la dirigencia de Bolívar para reforzar a su plantel de cara a la próxima temporada.

Desde Santa Cruz se informó que las gestiones se las realiza desde la gerencia deportiva que dirige el español Javier Recio, más cuando el primer mes del año se debe tener listo el equipo para arrancar el torneo de 2021.

Cordano jugó algunos partidos en Blooming, pero tuvo problemas con la dirigencia, ya que no quiso renovar su contrato. En el caso de Justiniano, se le vence la renovación que hizo con Wilster y volvería a la Academia después de un año y medio.

El club ya aseguró para el año a César Menacho, que milita actualmente en Blooming y el ibérico Alex

Granell que ya entrena en el grupo, pero no puede jugar aún ya que no está habilitado. En tanto, el vicepresidente Dardo Gómez comentó que en los siguientes días se analizará qué hacer con los jugadores que ya no tendrán competencia este año: Luis Haquín, Juan Cataldi, Álvaro Rey y el angoleño Anderson Cruz, que sólo estaban habilitados para las copas.