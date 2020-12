Bolivia analiza cerrar vuelos de Europa ante la nueva cepa

Verónica Zapana S. / La Paz

Epidemiólogos y especialistas sugieren el refuerzo de los controles en los aeropuertos y los puntos fronterizos en Bolivia por la nueva cepa de la Covid-19, que fue identificada en Reino Unido. Esta medida ya fue ejecutada en algunos países vecinos. El Gobierno indicó que analiza el cierre de vuelos y la toma de pruebas rápidas a la gente que venga de Europa.

“Nosotros estamos analizando el cierre de las rutas que pueden terminar la llegada de pasajeros desde Inglaterra, pero como no tenemos vuelos directos desde La Paz, desde Santa Cruz hacia Gran Bretaña, se estaba considerando que se puedan tomar pruebas rápidas a los que llegan al país o bien que ellos acrediten que están libres de cualquier contagio, esto como medidas inmediatas para prever una situación crítica en esa lucha”, dijo el vocero presidencial, Jorge Richter.

Según la autoridad, esta medida “se asumirá para toda la gente que viene de Europa”. “No tenemos vuelos directos y hay gente que hace escalas y eso dificulta el poder identificar. En ese sentido, la medida que hoy se está analizando pasa por ahí, por tomar estas pruebas”, explicó y anunció que el Gobierno presentará un conjunto de medidas en las próximas horas.

El epidemiólogo Miguel Valverde explicó a Página Siete que Bolivia debería asumir la misma medida, porque ante las carencias de su sistema de salud, la llegada de este tipo de casos podría colapsar los hospitales.

“Muchos países vecinos que ya definieron medidas de restricción para la gente que ingresa del Reino Unido, (…) asumen este tipo de prevención, porque si entra una cepa más contagiosa -como el que se reportó en ese país europeo- y no se cuenta con una actividad pura de cuarentena, este virus podría provocar problemas al sistema de salud. Por eso es importante que exista un control”, dijo Valverde.

Sin embargo, el especialista advirtió que esa restricción será difícil de cumplir, ya que al país no llegan pasajeros en vuelos directos, sino con escala. “Para ingresar, no darán información (precisa) para evitar ser retenidos en otros lugares y no llegar a su destino”, indicó. Agregó que la única medida para evitar el ingreso de esta nueva cepa del virus sería la restricción de vuelos a nivel de toda Europa.

A nivel internacional, ayer se conoció que la nueva cepa del Sars-Cov-2 está generando gran zozobra en el Reino Unido, donde sus autoridades informaron que su nivel de transmisibilidad alcanza a un 70%. Ante esta situación, más de 40 países -como Alemania, Italia, Bélgica, además de Canadá, Chile, Colombia y Argentina, entre otros- determinaron cerrar sus fronteras a los viajeros de esa región.

El jefe de la unidad de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Carlos Hurtado, aseguró que como región ya se asumió la decisión de evitar la procedencia de gente que venga del Reino Unido y busque ingresar al país.

“Sin embargo, esa medida todavía está paralizada, ya que nos indicaron que son las autoridades nacionales las que deben adoptar dichas medidas”, dijo la autoridad departamental.

Hurtado indicó que es lamentable que no se pueda tomar la decisión de cerrar los vuelos de Gran Bretaña porque “hora que pasa, es más preocupante la situación, ya que el riesgo es cada vez más alto”.

El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, René Barrientos, explicó que desde su unidad se informó sobre esta nueva cepa a la máxima autoridad de salud y también se sugirió el cierre de fronteras. Indicó que el informe final sobre este tema se “sacará hasta mañana (hoy)”.

“A fin de que no haya una transmisión rápida, hay que tomar ese tipo de precauciones”, recalcó y aseguró que ese tipo de decisiones se toman con el Centro Nacional de Enlace, entidad en la que participan otros países de la región. “Ahí recién tendrán un acuerdo. Sin embargo, los países ya están tomando medidas restrictivas”, sostuvo.

Barrientos dijo que para que Bolivia asuma esa determinación, es necesario coordinar con otras entidades que están relacionadas con el control de la pandemia en aeropuertos y en puntos fronterizos, como Migración, Sabsa, Turismo y Comercio, entre otros.

La autoridad aclaró que todavía no se conoce el perfil epidemiológico y su virulencia de esta nueva cepa , razón por la que este virus tendrá la misma sintomatología de la Covid-19. Agregó que entonces no se podrá identificar si es el nuevo o el anterior, en los controles que se realicen.

¿Las mutaciones?