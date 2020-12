Bolivia asegura cuatro títulos del certamen Kanata Junior Open que finaliza hoy

El tenis boliviano se aseguró ayer cuatro títulos en el certamen Katana Junior Open, luego de confirmar llaves bolivianas en la final del campeonato que culminará hoy (8:00) en las canchas del Club de Tenis Cochabamba (CTC).

Asimismo, puede sumarse un quinto título al final de la jornada, considerando que Bolivia y Perú definirán el cetro de 14 años varones

ITF Junior

La tenista valluna Gabriela Cortés será una de las finalistas en la categoría 18 años damas, tras ganar su cotejo semifinal ante la francesa Yaelle Vaisaud por 2-0, con parciales de 6-1 y 6-3.

La otra llave semifinal se jugó entre las bolivianas Camila Miranda y Mariana Zegada, con victoria de la primera por 6-2 y 6-4.

Este encuentro será el que cierre la jornada deportiva desde las 9:30 de hoy.

En varones 18 años, Luis Felipe Miguel (BRA) superó a Mateo del Pino (CHI) por 6-0 y 6-0 y avanzó a la final ante Martín Vergara (PAR), vencedor sobre Joseph Phillips (USA) por 6-3 y 7-5

Cosat G3 14 y 16 años

En 16 años, las finales de damas y varones para Bolivia están aseguradas.

En 16 años, hoy jugarán Diego Márquez vs. Diego Muñoz, en varones, y Dayanara Velasco vs. Flavia Villegas, en damas.

En 14 años damas juegan las bolivianas Natalia Trigosso vs. Adriana Bleichner, mientras que en varones lo harán Santiago Lora (BOL) vs. Jean Brow (PER).

En la modalidad de dobles, Bolivia ganó ayer en las finales de 14 años (damas y varones), 16 años (damas y varones). En 18 años ganaron Paraguay-Argentina (damas) y Brasil (varones).