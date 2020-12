Bolivia: dos de estos tres equipos se ‘embolsillarán’ $us 3.000.000 cada uno

La última fecha del torneo Apertura será de infarto, pues se definirá al campeón de la temporada 2020 y el orden de clasificación a la Copa Libertadores 2021 y al cuarto equipo que participará de este torneo internacional. Los dos primeros se ‘embolsillarán’ de a tres millones de dólares, mientras que el tercero recibirá 500.000 dólares y el cuarto 350.000.

La organización de la Conmebol Libertadores ya les dio la bienvenida a Always Ready (48), The Strongest (47) y Bolívar (46) para la siguiente versión del torneo, pero todavía no se conoce al campeón y al subcampeón, que ingresan directamente a la fase de grupos. El tercero a la segunda fase y el cuarto a la primera, este último cupo lo pelearán en la última fecha Royal Pari (43) y Wilstermann (42).

“¡Bienvenido! @Bolivar_Oficial es el primer clasificado de Bolivia para la #Libertadores 2021. Será su participación 35 en la Copa”, “¡Bienvenido @ClubAlwaysReady a la #Libertadores 2021! Será su primera participación desde 1968”, “Bienvenido @ClubStrongest a la #Libertadores 2021! Será su décima participación consecutiva”, así saludaron desde Conmebol a los tres equipos nacionales.

Los premios por fase:

Fase 1: 350.000 dólares

Fase 2: 500.000 dólares

Fase 3: 550.000 dólares

Fase de grupos 3.000.000 dólares (1 millón por partido de local)

A la Sudamericana

Nacional Potosí y Guabirá tienen casi asegurada su clasificación al segundo torneo más importante del continente, ya que son sexto y séptimo, respectivamente, con 39 puntos. Podrían quedar al margen si no consiguen sumar puntos y sus escoltas Blooming (37) y Municipal Vinto (37) tendrían que ganar en la última fecha, estos últimos tienen una lucha aparte por asegurar su boleto a la Sudamericana.

El primer cupo lo tendrán Royal Pari o Wilstermann. Los cuatro clasificados se asegurarán 300.000 dólares.

Los premios por fase:

Primera fase: 300.000 dólares

Segunda fase: 675.000 dólares

Octavos de final: 1.100.000 dólares

Cuartos de final: 1.700.000 dólares

Semifinalista: 2.500.000 dólares

Subcampeón: 4.500.000 dólares

Campeón: 6.500.000 dólares