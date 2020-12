Bolivia entra a 9 semis en el Kanata Open Junior

Fuente: lostiempos.com

Bolivia ingresó a nueve de las 10 semifinales de singles en el certamen Kanata Open Junior disputa en las canchas del Club de Tenis Cochabamba (CTC).

En el torneo controlado por la ITF, reservado para la categoría 18 años, Bolivia sigue viva en la rama femenina con Gabriela Cortes, que hoy enfrentará a la francesa Vaissaud. En la otra semifinal se enfrentarán las bolivianas Camila Miranda y Mariana Zegada.

En varones, desafortunadamente ningún boliviano continúa con vida. En las semifinales se enfrentarán Phillips (BRA) vs. Vergara (PAR) y Del Pino (ARG) vs. Miguel (BRA).

En la final de dobles damas, la dupla boliviana Taborga-Zegada buscará el título hoy ante la pareja paraguaya-argentina Franco-Rossini.

Mientras que en varones la final será entre los bolivianos Navarrro-Prado y los brasileños Miguel-Tosetto.

Torneo Cosat

En la categoría sub-14, las semifinales en la rama masculina la jugarán J. Brow (PER) vs. Diego Villafane (BOL) y J. Didoni (BRA) vs. Santiago Lora (BOL).

En la rama femenina, Velasco (BOL) enfrentará a Coelho (BRA), y Zurita (BOL) estará ante Villegas (BOL).

En la sub-16 damas, las semifinales serán entre Daher (BRA) vs. Trigosso (BOL), y Bleichner (BOL) vs. Zurita (BOL).

En la rama masculina se aseguró la medalla de oro luego que los cuatro semifinalistas son bolivianos. Las semis serán Zamora vs. Marquez y Mealla vs. Muñoz.