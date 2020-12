Bono contra el Hambre: Gestora denuncia «intento de ataque cibernético» a la aplicación para cobro

Fuente: paginasiete.bo

El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social, Pablo Salazar, denunció un “intento de ataque cibernético” en la aplicación Yanapp para el cobro del Bono contra el Hambre, sin embargo, aseguró que se suspendió el sistema por “precaución” y que el servicio continuará desde la tarde.

“Los ataques cibernéticos, han intentado consultar la información, pero simplemente por precaución se ha bajado el sistema. Este es un intento de ataque cibernético, no es que han ingresado a nuestro sistema, simplemente que ha saturado nuestro sistema de información de consulta. Hoy se va a levantar el servicio y va a ser de manera normal”, aseguró Salazar.

Con respecto al pago del Bono contra el Hambre, Salazar dijo que hasta el momento ya fueron realizados 200.000 pagos de la subvención en todo el territorio nacional. Al final de la jornada del miércoles, unas 110.000 personas habían cobrado el beneficio en todo el país.

“Actualmente hay más de 200 mil pagos en todo el territorio nacional y entiendo que todas las entidades financieras están realizando el pago con normalidad”, afirmó la autoridad de la Gestora.

Dijo además que los pagos se están realizando con normalidad en las entidades bancarias avaladas para realizar el pago del bono, mas en la aplicación no existe un cronograma determinado.

“No me quisiera adelantar, como dijo el ministro (de Economía, Marcelo Montenegro) ayer, pero la próxima semana se va a lanzar este aplicativo ( ). Actualmente las entidades financieras están haciendo el pago con normalidad, no hay ningún retraso en el pago del bono; en el tema de la aplicación no hay un cronograma”, precisó la autoridad.