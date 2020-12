Cae el primer ministro del Gobierno de Luis Arce

Fuente: El Deber

El Presidente Luis Arce Catacora, posesionó este martes al nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Ronald Characayo Villegas, que reemplaza a Wilson Cáceres, quien apenas estuvo 20 días en el cargo.

Cáceres había sido posesionado por el mandatario, el pasado 10 de noviembre. Sin embargo, él colocó a su expareja en el cargo de Jefe de Gabinete, quien tras su ingreso, exigió la renuncia de todos los servidores públicos de las entidades dependientes de ese despacho.

El ahora exministro no había dicho toda la verdad durante los cuestionamientos por la designación de su ‘personal de confianza’, Fabiola Gutiérrez. Luego de haber sido cuestionado por presunto nepotismo, negó que Gutiérrez sea su esposa. Mas adelante, presentó un certificado de matrimonio indicando que era casado con María M.R.T. Luego reveló que Gutiérrez era su expareja y que no convivía con su esposa desde hace más de un año. María M.R.T. salió diciendo que estaba distanciada del el exministro desde hace cinco años y exigió que no se utilice su nombre públicamente.

Al respecto, durante la posesión del nuevo ministro, que es ingeniero agrónomo de profesión, el mandatario Arce Catacora señaló que se posesionaba al nuevo ministro con la esperanza y el mensaje para todos quienes están en gestión de Gobierno, de mantener los principios, valores, ética y la moral en el cargo público.

“Desearle a nuestro flamante ministro lo mejor para llevar adelante las riendas de tan importante ministerio, que se constituye en pilar fundamental para sacar al país de la crisis y tiene una larga agenda para abordar al servicio de nuestra población que reclama medidas para sacarnos de esta crisis, que nos ha sumergido no solo la pandemia, sino las acciones de un Gobierno de facto”, expresó.