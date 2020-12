Campeones!!!!, con todos los méritos, con el mejor equipo. Orgulloso de estos gr…

...presidente Evo Morales a renunciar, os bolivianos voltaram às urnas para eleger o novo mandatário do país. De um lado, estava Carlos Mesa , centrista e...

www.geopolitica.info | 4 hours ago

...presidente, né l'insediamento di Jeanin Añez che non godeva del consenso raccolto né dal MAS né da altri membri dell'opposizione come Carlos Mesa (ex... invece ufficializzate le candidature di Carlos Mesa alla guida della coalizione Comunidad Ciudadana, di Luis Fernando Camacho alla guida di Creemos, e di...

Compartido: 0