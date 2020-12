Canadá detecta los primeros infectados con la nueva cepa del coronavirus identificada en Reino Unido

Se trata de una pareja sin antecedentes de viajes y que, aparentemente, no ha tenido contactos de alto riesgo.

Fuente: Actualidad RT

Las autoridades sanitarias de la provincia canadiense de Ontario han detectado los primeros infectados con la nueva cepa del covid-19 identificada en Reino Unido, informaron este sábado medios locales.

Se trata de una pareja de la localidad de Durham que no tiene antecedentes de viajes conocidos ni exposición o contactos de alto riesgo, según un comunicado emitido por la Dra. Barba Yaffe, directora médica asociada de Salud de Ontario.

Las dos personas, cuya identidad no se ha revelado, han sido puestas en régimen de autoaislamiento como medida preventiva, tal y como lo establecen los protocolos de salud pública relacionados con la actual emergencia sanitaria.

Más contagiosa

La semana pasada las autoridades sanitarias británicas anunciaron la detección de una nueva cepa del coronavirus denominada VUI-202012/01 que sería hasta un 70 % más contagiosa que la original. Solo en Reino Unido se han registrado ya más de 1.000 infectados con esta nueva variante.

Hasta la fecha, Dinamarca, Francia, España, Japón y Singapur han informado de algunos casos de infectados en su territorio con la nueva cepa del virus. Varios países han prohibido de manera temporal los vuelos con Reino Unido y otros estados.

David Nabarro, asesor especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la pandemia de covid-19, aseguró que la nueva variante del covid-19 detectada en Reino Unido parece transmitirse más fácilmente entre jóvenes y niños.

El papel de las vacunas

El director general de Pfizer, Albert Bourla, dijo que espera que la vacuna desarrollada por su compañía y BioNTech resulte efectiva contra la VUI-202012/01. Por su parte, Alexánder Guíntsburg, director del Centro de Investigación Gamaleya de Moscú asegura que la vacuna Sputnik V desarrollada por ellos será igualmente efectiva contra la nueva cepa del coronavirus detectada recientemente en Reino Unido.

Con un total de 14.769 muertes y casi 541.000 contagios por covid-19, Canadá aprobó a primeros de este mes el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech con la esperanza de que reduzca la propagación y la gravedad de la nueva enfermedad.

Hace dos semanas, el director médico de salud de Ontario, el Dr. David Williams, dijo que vacunarse no será obligatorio, aunque advirtió que no hacerlo podría tener algunas consecuencias. Asimismo, la ministra de Salud de dicha provincia, Christine Elliott, indicó que podrán imponerse ciertas restricciones a aquellos que no se inoculen el fármaco.