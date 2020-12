En vez de ‘Chiquitín’ Becerra, las organizaciones del MAS en Pando votaron a favor de Germán Richter. Los movimientos sociales están en alerta.

A las tres regiones (Chuquisaca, Potosí y Cochabamba) donde sectores sociales rechazaron al candidato a gobernador acordado con Evo Morales, se sumó Pando: masistas expresaron su malestar porque el líder anunció un postulante no consensuado.

El viernes 11 por la noche, el expresidente Morales publicó en su cuenta de Twitter: “El Vpdte. del MAS, Gerardo García y dos miembros de la Dirección Nacional nos informan que se eligió a nuestros candidatos por el departamento de #Pando: El hermano Miguel “Chiquitín” Becerra es nuestro candidato a gobernador y el Hno. Napoleón Antelo, candidato a vicegobernador (sic)”.

El mensaje tuiteado por el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) causó malestar entre sus militantes y simpatizantes en el referido departamento.

Y es que las organizaciones sociales, el Pacto de Unidad y la dirigencia departamental del MAS días antes habían elegido a otro candidato, Germán Richter.

Es más, según relató a La Razón Hermenegildo Llavera, secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Pando y del Pacto de Unidad allí, Chiquitín Becerra no entró en la lista por quienes votaron las organizaciones; Becerra fue apartado de los precandidatos por no cumplir con el requisito de militancia mínima de ocho años en el MAS. Al final, se votó solo entre Richter y Napoleón Antelo, y el primero logró la candidatura a la Gobernación.

La elección de Richter (alcalde de Porvenir) —contó Llavera— ocurrió el lunes por la tarde, y fue comunicada a la Dirección Nacional del MAS; por eso sorprendió el tuit de Morales de proclamación de Becerra, días después.

“El día de hoy (sábado 12) se respondió a ese Twitter: él no vive aquí, sinceramente; no me llamó a mí, no sé si llamó al Instrumento, pero nos sorprende. Nosotros hemos dicho que no vamos a permitir más intromisiones ni el dedazo”, remarcó el dirigente.

Al respecto, la presidenta del MAS en Pando, Aliana Guzmán, precisó que en el ampliado que eligió a Richter participaron “más de 82 organizaciones sociales”.

La dirigente masista reveló que dicho ampliado tuvo problemas para instalarse, debido a peleas con los partidarios de Becerra.

El tuit de Morales “nos ha generado muchos conflictos”, indicó Guzmán a La Razón, al punto de que ahora —dijo— “las organizaciones sociales se encuentran en emergencia, instaladas en la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando”.

Respecto de proceder de Morales, presidente del MAS, la dirigente departamental pidió que él “baje” a Pando a explicar sus razones, “como lo hizo con otros departamentos”: “Hoy hemos hecho notar que no queremos la imposición, si (Evo) tuviera que tomar otras decisiones a favor o en contra, que baje y escuche a las bases”. Guzmán añadió que en los municipios pandinos, en cambio, no hubo mayores problemas para la designación de los candidatos del MAS a las alcaldías.

El desacuerdo por el candidato masista a la Gobernación ocurrió también en Chuquisaca, Potosí y Cochabamba. Lo peculiar es que en todos los casos fue el exmandatario quien hizo públicas las designaciones a través de su cuenta de Twitter. En Chuquisaca, al designado Juan Carlos León se opone la región de los Cintis; en Potosí, el desacuerdo es de parte de los municipios del norte del departamento; y en Cochabamba, de parte de militantes de las provincias.

Otra cosa es en Santa Cruz, donde, como pasa en El Alto, varias personalidades (el exministro de Gobierno Carlos Romero, entre ellos) se proclaman candidatos en busca de la designación.