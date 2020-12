Carvajal sobre postulación de Cruz a la CIDH: Esa señora no es idónea, se ha parcializado con el MAS

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, desmintió que su institución hubiera respaldado la postulación de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a la CIDH.

Este miércoles, el vicepresidente de la Asamblea, Edgar Salazar, pidió apoyar la postulación Cruz. El pedido se dio luego de que la Comisión diera a conocer a los 10 finalistas y que dentro de ellos se encuentra Cruz, una persona considerada como afín al MAS.

“El señor Salazar no me tomó en cuenta para decir esas afirmaciones. Yo jamás mencioné tal cosa ni estoy de acuerdo con el pedido que hizo. Si un comunicado no tiene mi firma, que soy la fundadora y la presidenta de la Asamblea, no tiene validez”, dijo Carvajal a Brújula Digital.

Carvajal agregó: “El señor Salazar es de Sucre. Presentó su renuncia hace cuatro años. Yo presido la Asamblea Permanente, y Edgar Salazar no me tomó en cuenta para decir tales afirmaciones”.

Reiteró que su institución “no apoya la candidatura de Nadia Cruz porque esa mujer es proclive al MAS. Edgar Salazar usó el nombre de la institución que dirijo para decir tales cosas. Lo digo de manera pública, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, afiliada a la CIDH, no apoya en absoluto a Nadia Cruz en su postulación”.

La inclusión de Cruz entre las 10 finalistas para ser elegida como secretaria ejecutiva de la CIDH fue recibida con sorpresa y molestia por filas opositoras al gobierno. Dentro del MAS se aplaudió su postulación.

En redes sociales se registraron numerosas críticas de parte de opositores al MAS sobre la postulación de Cruz.

Sin embrago, Salazar respaldó plenamente la postulación de Cruz. “Obviamente creemos que el Estado boliviano tiene la obligación de apoyar esa postulación, porque está dentro de las 10 personas que van a ser tomadas en cuenta”, señaló Salazar a radio Fides.

La Defensora del Pueblo figura como una de las 10 finalistas para optar por el cargo de secretaria ejecutiva de la CIDH tras la decisión de la OEA de impedir que el anterior secretario, Paulo Abrao, pueda postular. Abrao es considerado proclive a los intereses de los gobiernos estatistas de la región, como Venezuela y Bolivia.

La Comisión informó que estos son los 10 finalistas: Andrés Emilio Mahnke (Chile), Carlos Alfonso Negret Mosquera (Colombia), Celia Medrano (El Salvador), Javier Vásquez (EEUU), José Antonio Guevara (México), Karla Quintana (México), María Claudia Pulido (Colombia), Melina Girardi (Brasil), Tania Reneaum (México) y Nadia Cruz (Bolivia).

La CIDH espera seleccionar al secretario general en febrero próximo.