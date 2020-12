Paraguay: Un abuelito de 98 años fue dado de alta tras padecer Covid-19

VILLARRICA. Un abuelito de 98 de edad, oriundo de la localidad de Itapé Guairá, venció al Covid-19 tras estar 18 días internado. Los familiares celebraron el hecho, como también los médicos debido a la avanzada edad el paciente

Fuente: abc.com

Don Héctor Gutiérrez Arévalos (98) estuvo internado en el Hospital Regional de Villarrica debido al Covid-19 positivo y tras 18 días de estar en cama logró superar la enfermedad y fue dado en alta cerca de las 14:30 de esta tarde, ya regresó a su hogar en Itapé y ya podrá compartir con su familia nuevamente.

Una de sus nietas, Rita Gutiérrez, agradeció a los profesionales médicos y enfermeros por la atención brindada a su abuelo porque nuevamente podrán compartir tiempo con él.

Explicó que su abuelo ahora está perfectamente de salud y mucho ayudó que no tenga ninguna enfermedad de base, a excepción de su discapacidad física, “Él ya está muy bien gracias a Dios, no tiene enfermedad de base, pero anda en silla de ruedas, ve, escucha y come perfectamente”, explicó la nieta.

Según el último reporte de la IV Región Sanitaria con fecha 16 de este mes, el departamento de Guairá registra 1.813 casos confirmados de covid-19, de los cuales 1.695 se recuperaron, hay 70 casos activos y 48 fallecidos.