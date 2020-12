China realiza un «exitoso lanzamiento inaugural» del cohete Changzheng-8 con un satélite secreto a bordo

Fuente: Actualidad RT

Pekín ha realizado este martes un «exitoso lanzamiento inaugural» de su nuevo cohete de rango medio Changzheng-8 (Larga Marcha 8, CZ-8), informa la Administración Nacional Espacial China (CNSA). Se llevó a cabo desde el cosmódromo de Wenchang en la isla de Hainan.

Según informes, el cohete, de 50 metros de largo, llevará el satélite secreto XJY-7 a una órbita sincrónica con el Sol para probar las tecnologías desarrolladas por la Academia China de Tecnología Espacial (CAST). Además, a bordo se encuentran cuatro satélites privados.

Tras el lanzamiento, el CZ-8 deberá realizar un aterrizaje vertical controlado en una plataforma marítima

China’s new medium-lift carrier rocket Long March-8 made its maiden flight, sending five satellites into the planned orbit pic.twitter.com/B9LyFILQEa

— China Xinhua News (@XHNews) December 22, 2020