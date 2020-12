CIDH va a cita con expresidenta Áñez y cierra investigación hasta el 3 de enero

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cierra la primera fase de su investigación este viernes con la entrevista a la expresidente Jeanine Áñez, en Santa Cruz, donde también se reunirá con las víctimas de los conflictos de 2019.

La cita está prevista para hoy y mañana.

Los cinco profesionales que arribaron al país volverán a sus lugares de origen y tiene previsto continuar con su trabajo desde el 3 de enero, en busca de esclarecer lo sucedido durante la crisis política y social, antes y después de las elecciones de octubre, que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales y la muerte de más de una veintena de personas.

Según el ministro de Justicia, Iván Lima, citado por ABI, la primera fase concluye el 18 de diciembre y el 3 de enero de 2021 comienza la segunda, que concluirá en cinco meses, es decir hasta mayo.

Dijo que la investigación de lo ocurrido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019 concluirá con la entrega de un informe final.

Lima aclaró que el grupo de expertos no vino a dictar sentencias, sino a establecer la verdad de los hechos para reconciliar al país y reparar integralmente el daño a las víctimas.

«El que va a hacer la investigación penal y dictar una sentencia es el Poder Judicial boliviano y el Ministerio Público», remarcó.

La autoridad entiende que a partir de este documento se generarán políticas públicas para que los hechos de violencia no vuelvan a ocurrir.

SENKATA

Entre tanto, integrantes de la Fiscalía del departamento de La Paz se reunieron ayer con los miembros del GIEI de la CIDH.

En este caso particular, se trata de la comisión de fiscales que investiga los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de El Alto, específicamente en Senkata, que derivaron en más de una decena de muertes tras la salida del poder de Morales.

“La comisión de fiscales que viene dirigiendo la investigación del caso ha absuelto algunas dudas, (así como) preguntas e interrogantes que mantenía la CIDH y particularmente, para dar a conocer la predisposición del Ministerio Público en el contexto de brindar mayores datos de la investigación”, informó el fiscal Jhoel Ramos, integrante de la comisión, según ERBOL.

No obstante, Ramos indicó la salvedad de que no se harán conocer mayores o nuevos detalles a fin de no entorpecer las investigaciones sobre lo suscitado el 19 de noviembre, durante el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y manifestantes en alrededores de la planta de Senkata.