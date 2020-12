Cívicos de Chuquisaca pelean por sede y se desconocen

Delfín Romero se niega a entregar llaves y defiende su congreso del 19 de diciembre





La sede del Comité Cívico de Chuquisaca.

NUEVA DIRIGENCIA El nuevo presidente de Codeinca, Roger Amador, dijo que su primera tarea será “recuperar” la sede de la entidad cívica y no descartó acudir a estrados judiciales.

El congreso del Consejo Consultivo no resolvió el problema. La división en Codeinca no se disipó con la elección del nuevo directorio, al contrario, la disputa ahora amenaza con saltar a los estrados judiciales.

El presidente saliente del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Delfín Romero, afirmó ayer, lunes, que él sigue siendo el titular de la entidad cívica y que el congreso organizado por el Consejo Consultivo fue “apócrifo”, por lo que no entregará las llaves de la institución al directorio elegido el sábado.

“No vamos a entregar (las llaves) a alguien trucho. No es (un presidente) legal (…). Nosotros no podemos ser irresponsables y entregar (las llaves) a alguien que no representa a las instituciones”, afirmó Romero, desconocido por el Consejo Consultivo.

Romero dijo que el único con facultades para convocar a un congreso es el directorio, no un Consejo Consultivo, por lo que ratificó que, según lo acordado en la asamblea de instituciones del viernes, el “verdadero congreso” de Codeinca se celebrará el 19 de diciembre.

Según el dirigente, vinculado al MAS por el otro bloque, la “mayoría” de las instituciones, incluido Cidepro, tiene previsto participar de su congreso.

En esa línea, advirtió que denunciará al directorio elegido el sábado si este se atribuye la representación legal de Codeinca. “No digan después que es persecución política”, dijo Romero.

En el otro bando, entretanto, el nuevo presidente de Codeinca, Roger Amador, elegido el sábado en el congreso convocado por el Consejo Consultivo, dijo que su primera tarea será “recuperar” la sede de la entidad cívica, la misma que, “por terquedad personal”, continúa en manos de Romero.

“Le pido que ya no divida al departamento, que haga un poquito de conciencia y que deje las llaves en la portería”, dijo Amador en una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1.

¿Si no lo hace? “Vamos a tener que acudir a las instancias judiciales, me imagino que con un requerimiento fiscal”, señaló Amador.

Con relación al congreso del sábado, dijo que la mayoría de las instituciones de Codeinca legitimaron la elección del nuevo directorio.

En esa línea, adelantó parte de la agenda que comenzó trazar el nuevo directorio: la doble vía Sucre-Yamparáez, la escasez de agua en las zonas altas de Sucre, la sequía en el Chaco y la integración de los empresarios de los Cintis al Comité Cívico.

El jueves, las dos partes enfrentadas se sentaron a la mesa del diálogo para convocar a un solo congreso. Sin embargo, y pese que hubo un principio de acuerdo, ambos bandos decidieron seguir con su planes, por lo que Codeinca continúa sumida en una profunda crisis institucional.