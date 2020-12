Claure a hinchas de San José: «Bolívar ayudará a candidato honesto, tanto en lo económico como en lo deportivo»

Fuente: paginasiete.bo

El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, respondió esta madrugada a los hinchas de San José que, por las redes sociales, le pidieron que se haga cargo del club orureño y que presente un candidato en las elecciones del Santo. «Es algo que no puedo, yo sólo tengo un club y ese es el Bolívar», resaltó. Luego adelantó que «me gustaría apoyar a un(a) joven orureño(a) que tenga la pasión y la honestidad para sacar a este gran club adelante».

Claure respondió así a una misiva que circuló en las redes sociales para pedirle que “pueda terciar” en los comicios. “Se aproximan elecciones en el Santo y sería fenomenal que usted pueda terciar en las mismas con un equipo de confianza que Ud. crea conveniente”, dice el documento “a nombre de los hinchas” orureños.

«A mis amigos de #Oruro, he recibido muchos mensajes de hinchas de #SanJose pidiéndome que me haga cargo del club. Es algo que no puedo, yo sólo tengo un club y ese es el @Bolivar_Oficial, sin embargo me gustaría apoyar y ayudar a un(a) joven orureño(a) que tenga la pasión y la Honestidad para sacar a este gran club adelante», respondió Claure, por la misma vía.

Resaltó que «el @Bolivar_Oficial ayudará a este candidato en todo lo que sea posible, tanto en lo económico como en lo deportivo. Una vez que hayan identificado al candidato será un gusto juntarme y ayudar. Saludos y mucha fuerza».

La carta

“Utilizo este medio para llegar a su persona y expresar el clamor de miles y miles de orureños e hinchas de San José de Oruro, que en este último tiempo han visto en su persona, como el Salvador de la tan añorada institución orureña”, se lee en la carta firmada por David Cossío Quispe.

Se identifica que “será difícil que el orureño como tal solucione los problemas del club, pues más andamos peleando entre nosotros, denigrándonos; pero de algo que sí estamos seguros todos, es que se requiere de una persona como usted. con una billetera envidiable, con conocimiento, entendido en la materia, con hambre de gloria y más gloria; muchos le hemos tomado la palabra cuando Ud. mencionó que está dispuesto a apoyar al crédito orureño… Este es el momento, señor Claure».